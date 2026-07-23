Najwyższym wieżowcem świata jest obecnie Burdż Chalifa (828 m) w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, jednak trwa budowa budynku, który może zdetronizować rekordzistę z ZEA - przekazał portal TCH.

W Arabii Saudyjskiej w Dżuddzie wznoszona jest bowiem Jeddah Tower. Wieżowiec ten jako pierwszy budynek na świecie ma przekroczyć wysokość jednego kilometra.

Nowy najwyższy wieżowiec świata. Budowa przekroczyła 106 pięter

Budynek będzie pełnił funkcję "pionowego miasta" z mieszkaniami, biurami i usługami. W lipcu zbudowano 106 z planowanych 160 pięter.

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Po ukończeniu Jeddah Tower nie tylko stanie się najwyższym budynkiem świata, ale ustanowi jeszcze jeden rekord - powstanie tu bowiem najwyżej położony taras widokowy na świecie, zlokalizowany na wysokości przeszło 640 metrów, z panoramą na Morze Czerwone.

Za projekt Jeddah Tower odpowiadają architekci z pracowni Adrian Smith i Gordon Gill Architecture (AS+GG). Adrian Smith ma już na swoim koncie dokonania - jest autorem projektu obecnego najwyższego budynku na świecie, Burdż Chalifa.

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Plany budowy Jeddah Tower zakładają 59 wind i około 530 000 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Inwestycja uwzględnia nowoczesne technologie, m.in. zaawansowane systemy klimatyzacji i energooszczędne elewacje, które są przystosowane do trudnych warunków.

Budowa Jeddah Tower rozpoczęła się w 2013 roku, ale przez lata była wielokrotnie wstrzymywana, co wywoływało zwątpienie w jej ukończenie. Przełom nastąpił w 2025 roku, gdy prace wznowiono na stałe i od tego czasu wieżowiec systematycznie rośnie. Parę miesięcy temu świętowano budowę 100. piętra.

Zdaniem specjalistów dzięki szybkiemu postępowi prac wieżowiec w ciągu nadchodzących miesięcy osiągnie pół kilometra. Zakończenie budowy Jedah Tower planowane jest na 2028 rok.