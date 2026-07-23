Do podpalenia samochodu należącego do francuskiej gwiazdy doszło w nocy z środy na czwartek w Marsylii w Delcie Rodanu. W chwili incydentu, 29-letniej influencerki nie było w domu. Jak wynika z materiałów udostępnianych przez nią w mediach społecznościowych, przebywa obecnie w Monako.

Jak donoszą francuskie media, Carla Moreau została już powiadomiona przez służby o zdarzeniu. Dotąd nie odniosła się jednak publicznie do informacji.

Wszystko wskazuje na to, że za podpalenie odpowiadają członkowie DZ Mafii. Sugeruje to list pozostawiony na miejscu zdarzenia, podpisany nazwą organizacji przestępczej. Policja nie ujawniła jego treści. Nie wiadomo, z jakich powodów Moreau miała się znaleźć w kręgu zainteresowań przestępców.

Znana influencerka na celowniku mafii. Samochód gwiazdy stanął w płomieniach

Do incydentu doszło zaledwie kilka dni po tym, jak wobec Christophe'a Rivenq - mera miejscowości Alès w Oksytanii, wystosowano groźby śmierci. Mężczyzna został w środku nocy ewakuowany z domu przez elitarne jednostki policji RAID i objęty wzmożoną ochroną. Podejrzenia padły właśnie na DZ Mafię.

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DZ Mafia to wywodząca się z północnych dzielnic Marsylii organizacja przestępcza uformowana na kształt kartelu. Pierwsze wzmianki o jej strukturach pojawiły się w 2023 r. Według francuskiej policji, odpowiada ona m.in. za zabójstwa na zlecenie, wymuszenia, handel bronią, czy pranie pieniędzy.

Carla Moreau to francuska influencerka i osobowość telewizyjna, która zyskała popularność 10 lat temu dzięki występom w programie reality show "Les Marseillais". Obecnie działa aktywnie przede wszystkim w mediach społecznościowych. Jest ambasadorką marki odzieżowej Fashion Nova, ma też własną firmę produkującą galanterię skórzaną.