Do sporu polityków dochodzi w czasie poważniejszego rozłamu w PiS. Zgodnie z ultimatum prezesa Jarosława Kaczyńskiego do północy w czwartek członkowie partii mają czas na rezygnację z udziału w stowarzyszeniach "prowadzących działalność polityczną" w ramach ugrupowania.

Monika Pawłowska jest członkinią stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, którego były premier i wiceprezes PiS zdecydował nie rozwiązywać.

Pawłowska odpowiedziała Mateckiemu. "Urządził na mnie nagonkę"

We wtorek Dariusz Matecki opublikował wpis na Facebooku, w którym zarzucił posłance hipokryzję, pokazując jej zdjęcia z akcji związanych ze strajkiem kobiet. W komentarzu wezwał do niegłosowania na nią w nadchodzących wyborach do Sejmu.

"Do wszystkich prawych wyborców Białej Podlaskiej, Chełma i Zamościa oraz powiatów bialskiego, biłgorajskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, krasnostawskiego, parczewskiego, radzyńskiego, tomaszowskiego, włodawskiego i zamojskiego - nie dopuśćcie tego więcej do Sejmu! Chociażby wywiesiła tysiąc bilbordów. Szanujmy prawicę" - napisał Matecki.

ZOBACZ: Kryzys w PiS. Europoseł Piotr Müller wymienia członków "grupy intrygantów"

Posłanka zareagowała, twierdząc, że Matecki urządził na nią nagonkę. "Pozuje jednak na wielkiego obrońcę rodziny i życia, pisząc jednocześnie o kobiecie, matce, Pośle na Sejm RP - 'nie dopuście TEGO do Sejmu'. Taki to jest mężczyzna prawicowy szanujący kobiety? Jaki daje przykład?" - napisała na platformie X (pisownia oryginalna).

Pawłowska zapowiedziała skierowanie sprawy do Komisji Etyki Poselskiej oraz prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. "Liczę, że to chamstwo szybko zostanie poskromione przez odpowiednie organy partii. Obrzydlistwo" - dodała.

Słowna przepychanka między Mateckim a Pawłowską

Wpis skomentowano następnie z konta Suwerennej Polski: "Moniko, ucięłaś zdjęcia, które dołączyłem do wpisu". Matecki wyjaśnił w nim, że jego zdaniem osoby takie jak Pawłowska "nie powinny się nawet zbliżać do konserwatywnych partii", ponieważ nie chce "prawicy z piorunem na twarzy".

ZOBACZ: W PiS niepewność, godziny do końca ultimatum. Polacy jasno o wpływie ruchu Morawieckiego

"W latach 2021-2023 nie byłeś taki odważny" - odpisała Pawłowska. "Każdy głos się liczył. Teraz chcecie rozróby i kłótni i rozbicia naszego obozu, zamiast zwycięstwa. Współczuję żonie, jesteś zwykłym mizoginem" - zarzuciła posłowi.

Pawłowska dodała, że Mateckiemu brakuje kultury i - jak oceniła - reprezentuje on sobą "wszystko, czym się brzydzi każda kobieta". "Teraz idź się napić i zwiedzać dachy. Żadna z ciebie prawica. Faceci na prawicy mają kulturę i szacunek do kobiet" - podsumowała posłanka.