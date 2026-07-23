- Jesteśmy otwarci na proces negocjacyjny, ale biorąc pod uwagę ciągłe podżeganie reżimu kijowskiego przez stolice europejskie do kontynuowania wojny, kontynuujemy również naszą specjalną operację wojskową, w której obserwujemy pozytywną dynamikę - powiedział w czwartek rzecznik Kremla.

Ławrow spotkał się z Rubio na Filipinach

Dmitrij Pieskow zabrał również głos na temat spotkania między szefem resortu spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem a sekretarzem stanu USA Marco Rubio, do którego doszło w Manili na Filipinach.

- Pragnę przypomnieć, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdziło nasze stanowisko w sprawie gotowości do procesu pokojowego - dodał.

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Rozmowy w Manili trwały ponad pół godziny. Według rosyjskiej misji dyplomatycznej, Ławrow poinformował Rubia o rzeczywistej sytuacji wzdłuż linii kontaktowej i podkreślił niedopuszczalność dalszego zbrojenia Ukrainy.

Ponadto ministrowie spraw zagranicznych omówili normalizację warunków pracy rosyjskich i amerykańskich placówek dyplomatycznych.

Zełenski: Zimą eskalacja wojny lub pokój

Tego samego dnia, w czwartek, Wołodymyr Zełenski spotkał się w Kijowie z premierem Irlandii Michealem Martinem. Prezydent Ukrainy powiedział dziennikarzom, że istnieją dwa skrajnie różne scenariusze rozwoju wypadków na froncie.

- Zimą Ukraina może stanąć przed dwoma scenariuszami - albo negocjacje pokojowe z Rosją, albo eskalacja wojny - stwierdził ukraiński prezydent, cytowany przez agencję Unian.

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- Niech Bóg da nam i naszej armii siły, ponieważ wytrwałość na froncie jest bardzo ważna, abyśmy jednak zasiadli do stołu negocjacyjnego z Rosją i zakończyli tę wojnę. To jest priorytet, na tym się skupiam. Rozumiemy, z kim mamy do czynienia. Alternatywą, której zawsze szuka Rosja, jest wojna i zwiększenie mobilizacji - tłumaczył.