Co dalej z wojną w Ukraine? Pieskow oskarżył Unię Europejską
- Rosja pozostaje otwarta na negocjacje w sprawie Ukrainy, ale biorąc pod uwagę podżeganie UE do kontynuowania wojny, prowadzi specjalną operację wojskową - przekazał rzecznik prasowy prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow. Z kolei prezydent Ukrainy powiedział, że Rosja zasiądzie do rozmów pokojowych lub dojdzie do eskalacji.
- Jesteśmy otwarci na proces negocjacyjny, ale biorąc pod uwagę ciągłe podżeganie reżimu kijowskiego przez stolice europejskie do kontynuowania wojny, kontynuujemy również naszą specjalną operację wojskową, w której obserwujemy pozytywną dynamikę - powiedział w czwartek rzecznik Kremla.
Ławrow spotkał się z Rubio na Filipinach
Dmitrij Pieskow zabrał również głos na temat spotkania między szefem resortu spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem a sekretarzem stanu USA Marco Rubio, do którego doszło w Manili na Filipinach.
- Pragnę przypomnieć, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdziło nasze stanowisko w sprawie gotowości do procesu pokojowego - dodał.
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Rozmowy w Manili trwały ponad pół godziny. Według rosyjskiej misji dyplomatycznej, Ławrow poinformował Rubia o rzeczywistej sytuacji wzdłuż linii kontaktowej i podkreślił niedopuszczalność dalszego zbrojenia Ukrainy.
Ponadto ministrowie spraw zagranicznych omówili normalizację warunków pracy rosyjskich i amerykańskich placówek dyplomatycznych.
Zełenski: Zimą eskalacja wojny lub pokój
Tego samego dnia, w czwartek, Wołodymyr Zełenski spotkał się w Kijowie z premierem Irlandii Michealem Martinem. Prezydent Ukrainy powiedział dziennikarzom, że istnieją dwa skrajnie różne scenariusze rozwoju wypadków na froncie.
- Zimą Ukraina może stanąć przed dwoma scenariuszami - albo negocjacje pokojowe z Rosją, albo eskalacja wojny - stwierdził ukraiński prezydent, cytowany przez agencję Unian.
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- Niech Bóg da nam i naszej armii siły, ponieważ wytrwałość na froncie jest bardzo ważna, abyśmy jednak zasiadli do stołu negocjacyjnego z Rosją i zakończyli tę wojnę. To jest priorytet, na tym się skupiam. Rozumiemy, z kim mamy do czynienia. Alternatywą, której zawsze szuka Rosja, jest wojna i zwiększenie mobilizacji - tłumaczył.Czytaj więcej