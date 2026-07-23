Cezary Tomczyk w "Gościu Wydarzeń". Oglądaj od 19:15
Polska
W poniedziałkowym wydaniu "Gościa Wydarzeń" Marek Tejchman porozmawia z Cezarym Tomczykiem (KO), wiceministrem obrony narodowej. Transmisja programu w polsatnews.pl, Interii, Polsacie, Polsat News i Wydarzeniach 24 od godz. 19:15.
Krzysztof Łapiński, były rzecznik prezydenta Dudy, gościem "Gościa Wydarzeń"
W drugiej części programu pojawi się były rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy Krzysztof Łapiński. Wszystkie odcinki "Gościa Wydarzeń" można obejrzeć TUTAJ.
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