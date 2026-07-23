W drugiej części programu pojawi się były rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy Krzysztof Łapiński. Wszystkie odcinki "Gościa Wydarzeń" można obejrzeć TUTAJ.

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