Cezary Tomczyk w "Gościu Wydarzeń". Oglądaj od 19:15

Polska

W poniedziałkowym wydaniu "Gościa Wydarzeń" Marek Tejchman porozmawia z Cezarym Tomczykiem (KO), wiceministrem obrony narodowej. Transmisja programu w polsatnews.pl, Interii, Polsacie, Polsat News i Wydarzeniach 24 od godz. 19:15.

Mężczyzna w garniturze i krawacie, siedzący przed panelem z widokiem na nocne miasto.
Polsat News
Krzysztof Łapiński, były rzecznik prezydenta Dudy, gościem "Gościa Wydarzeń"

W drugiej części programu pojawi się były rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy Krzysztof Łapiński. Wszystkie odcinki "Gościa Wydarzeń" można obejrzeć TUTAJ.

 

 

 

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Mateusz Balcerek / ag / polsatnews.pl
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GOŚĆ WYDARZEŃPOLSKA

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