Meksykańskie dzienniki "El Debate" i "La Jornada" podały, że burmistrz miasta Temoac - Valentin Lavin Romero - został zaatakowany w swoim gabinecie przez dwóch uzbrojonych napastników, którzy następnie zbiegli na motocyklach.

Inne media, w tym dziennik "El Sol de Mexico" twierdzą, że do zamachu doszło, gdy Lavin wychodził z budynku ratusza na parking.

Prokuratura stanu Morelos potwierdziła, że ciało polityka zostało zabrane z terenu ratusza w Temoac. Dodała, że sprawcy są poszukiwani. Władze nie ogłosiły żadnych hipotez dotyczących potencjalnego motywu zabójstwa.

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Nie był to pierwszy zamach na życie Lavina. W styczniu polityk został postrzelony na autostradzie i trafił do szpitala.

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Burmistrz był przez media wiązany z aferami dotyczącymi zorganizowanej przestępczości. Według "El Debate" był on zięciem zatrzymanej w 2025 roku kobiety, podejrzewanej o kierowanie gangiem o nazwie Los Aparicio, któremu przypisywany jest detaliczny handel narkotykami, wymuszenia, zabójstwa i porwania.

Przemoc wymierzona w urzędników administracji publicznej jest w Meksyku poważnym problemem. Według organizacji Data Civica w 2025 roku w kraju zamordowano co najmniej 136 urzędników i kandydatów na urzędy publiczne.