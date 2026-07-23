Akt oskarżenia wobec Antoniego Macierewicza. Chodzi o znieważenie SKW

Polska

Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała akt oskarżenia wobec Antoniego Macierewicza za znieważenie kierownictwa Służb Kontrwywiadu Wojskowego. Chodzi o wypowiedź polityka PiS z września 2025 roku, kiedy oskarżył szefostwo SKW o bycie "rosyjskimi szpiegami".

Portret Antoniego Macierewicza w garniturze i krawacie, siedzącego w sali posiedzeń z mikrofonem przed nim.
Antoni Macierewicz

Wkrótce więcej informacji...

 

Wniosek o uchylenie immunitetu Antoniemu Macierewiczowi trafił do Sejmu w styczniu tego roku. Informowała o tym rzeczniczka Prokuratora Generalnego Anna Adamiak.

Akt oskarżenia wobec Antoniego Macierewicza. Chodzi o znieważenie SKW

Jak wówczas przekazała rzeczniczka, prokuratorzy chcą zarzucić Macierewiczowi, że 11 września 2025 roku podczas obrad Sejmu "znieważył funkcjonariuszy publicznych - szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. bryg. dr Jarosława Stróżyka oraz jego zastępców: płk Krzysztofa Duszę i płk Artura Pluto - z powodu zajmowanych przez nich stanowisk - nazywając wskazane osoby agentami rosyjskimi".

 

ZOBACZ: Antoni Macierewicz usłyszał zarzuty. Jest ruch prokuratury

 

Według komunikatu Macierewicz miał pomówić kierownictwo SKW "o współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi, a więc o takie postępowanie, które mogło poniżyć ich w opinii publicznej oraz narazić na utratę zaufania niezbędnego do zajmowania stanowisk, działając tym samym na ich szkodę".

WIDEO: Starcie polityków PiS o Kaczyńskiego. "Bardzo fałszywa opowieść"
Michał Blus / polsatnews.pl
Czytaj więcej
ANTONI MACIEREWICZFUNKCJONARIUSZEPOLSKAPOMÓWIENIEPROKURATURAROSYJSCY SZPIEDZYSEJMSKWUCHYLENIE IMMUNITETU

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 