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Wniosek o uchylenie immunitetu Antoniemu Macierewiczowi trafił do Sejmu w styczniu tego roku. Informowała o tym rzeczniczka Prokuratora Generalnego Anna Adamiak.

Akt oskarżenia wobec Antoniego Macierewicza. Chodzi o znieważenie SKW

Jak wówczas przekazała rzeczniczka, prokuratorzy chcą zarzucić Macierewiczowi, że 11 września 2025 roku podczas obrad Sejmu "znieważył funkcjonariuszy publicznych - szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. bryg. dr Jarosława Stróżyka oraz jego zastępców: płk Krzysztofa Duszę i płk Artura Pluto - z powodu zajmowanych przez nich stanowisk - nazywając wskazane osoby agentami rosyjskimi".

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Według komunikatu Macierewicz miał pomówić kierownictwo SKW "o współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi, a więc o takie postępowanie, które mogło poniżyć ich w opinii publicznej oraz narazić na utratę zaufania niezbędnego do zajmowania stanowisk, działając tym samym na ich szkodę".