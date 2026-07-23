21. pakiet sankcji wobec Rosji. Ambasadorowie państw UE jednomyślni

AFP i agencja Reutera powołując się na słowa unijnych dyplomatów przekazały, że porozumienie w sprawie limitu cen ropy naftowej osiągnięto po tygodniach negocjacji.

Sankcje wobec Rosji. Jednomyślność ambasadorów państw UE

Pułap ceny za rosyjską ropę naftową zostanie zamrożony na rok, co ma ograniczyć zyski Kremla ze sprzedaży surowca. Zgodę ambasadorów będą musiały oficjalnie potwierdzić stolice w procedurze pisemnej.

Pierwotnie limit cenowy miał zostać zamrożony na pół roku. Porozumienie ambasadorów oznacza, że przez kolejne 12 miesięcy rosyjskiej ropy transportowanej drogą morską nie będzie można sprzedawać po cenie wyższej niż 44,10 dolara.

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Gdyby państwom członkowskim nie udało się porozumieć, cena zostałaby zaktualizowana proporcjonalnie do obecnych, wyższych cen za surowiec na światowych rynkach. To wygenerowałoby wyższe przychody dla Rosji, która wykorzystuje te środki do finansowania swojej wojny przeciw Ukrainie.

Wcześniej decyzję o sankcjach blokowała Grecja, która walczyła o odblokowanie możliwości transportu rosyjskiego LNG. Według brytyjskiego dziennika "Financial Times" grecki operator Dynagas od początku 2025 r. przetransportował ponad 10 mln ton rosyjskiego LNG i ma długoterminowe kontrakty na dostawy do krajów trzecich.

Von der Leyen potwierdza przyjęcie sankcji. Przekazała szczegóły

Informację o nałożeniu sankcji potwierdziła w mediach społecznościowych przewodnicząca Komisji Europejskiej.

"W czasie, gdy Ukraina buduje swój potencjał militarny, nasze sankcje nadal osłabiają ekonomiczne podstawy rosyjskiego wysiłku wojennego" - napisała Ursula von der Leyen.

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Dodała też, że sankcjami zostały objęte 32 rosyjskie banki, a także podmioty z branży kryptowalut oraz platformy do handlu ropą. Zapowiedziała także skierowanie sankcji na rosyjską flotę cieni i podjęcie "ważnego kroku" w kierunku formalnego zakazu wjazdu rosyjskich kombatantów do UE.

W ostatniej części swojego wpisu, przewodnicząca KE za pomoc w sprawie kolejnego pakietu sankcji podziękowała Irlandii, sprawującej obecnie prezydencję w Unii Europejskiej.