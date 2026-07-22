Został użądlony przez szerszenia. Tragiczna śmierć strażaka

Jak ustalił portal nwloclawek.pl, do tragedii doszło w miniony poniedziałek około godz. 17.33 w miejscowości Kurowo-Kolonia (woj. kujawsko-pomorskie).

Strażacy z jednostek OSP KSRG Kłotno oraz OSP Kurowo-Kolonia zostali zadysponowani do pomocy ratownikom medycznym oraz do zabezpieczenia lądowiska dla śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Jak przekazał bryg. Mariusz Bladoszewski, oficer prasowy Komendanta Miejskiego PSP we Włocławku, zgłoszenie dotyczyło zatrzymania krążenia u mężczyzny. - Resuscytację krążeniowo-oddechową prowadził zespół ratownictwa medycznego - poinformował w rozmowie z nwloclawek.pl.

Tragedia w Kurowie-Kolonii. Nie żyje wieloletni strażak ochotnik

To podczas wspomnianej akcji strażak ochotnik Mariusz Pietrzak został użądlony przez szerszenia. Mężczyznę zabrano do szpitala, ale jego życia nie udało się uratować.

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Druhowie z OSP Kurowo-Kolonia przekazali tragiczną wiadomość w mediach społecznościowych. "Dla naszej jednostki OSP to niepowetowana strata. Jego mądrość, życzliwość i wieczna gotowość do pomocy pozostaną w naszych sercach na zawsze" - napisali strażacy.

W środę o godz. 19 we wszystkich jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Baruchowo zostały włączone syreny alarmowe w geście hołdu zmarłemu druhowi.

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mbd / polsatnews.pl