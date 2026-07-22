Zbigniew Bogucki w "Gościu Wydarzeń". Oglądaj od 19.15
Polska
Szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki będzie odpowiadał na pytania Marka Tejchmana we środowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń". Oglądaj w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach24 i Interii oraz na polsatnews.pl od godz. 19.15.
Szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki będzie gościem "Gościa Wydarzeń"
Drugim gościem programu będzie prezes Instytutu Reform Aleksander Śniegocki.
Poprzednie wydania "Gościa Wydarzeń" można obejrzeć tutaj.
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