Zapowiedź pozwu w "Debacie Gozdyry". Jan Śpiewak odpowiedział wiceministrowi

W wtorkowym wydaniu "Debaty Gozdyry" powróciła debata o najmie krótkoterminowym. Rządowy projekt krytykowany jest za pozostawienie zbyt dużej swobody przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność kosztem jakości życia tych Polaków, którzy w swoich mieszkaniach chcą żyć.

Wiceminister sportu Ireneusz Raś w pewnym momencie zapowiedział, że jeden z ekspertów zapraszanych do studia Polsat News otrzyma od niego pozew sądowy w związku z wypowiedziami dotyczącymi, według których PSL w prace nad projektem reprezentuje interesy lobby.

- Nie było żadnego lobbingu. Jestem oburzony na tych wszystkich ekspertów, których również pani redaktor zaprasza do tego studia, którzy przekraczają wszystkie granice rozsądku - wiceminister Ireneusz Raś.

Debata o najmie krótkoterminowym. Wiceminister zapowiedział pozew

Dopytywany przez prowadzącą Agnieszkę Gozdyrę o to, który z ekspertów w ocenie polityka przekroczył granicę debaty, Raś uniknął odpowiedzi. Polityk nie potwierdził, ani nie zaprzeczył, że chodzi o Jana Śpiewaka.

- Ta osoba się dowie w najbliższym czasie ze względu to list. (...) To będzie pozwanie ze względu na atak, który według mnie przekroczył pewne granice. - powiedział Raś.

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- Państwo teraz będą pozywać ludzi? To jest nowa jakość - skomentowała wypowiedź wiceministra obecna w studiu Aleskandra Owca z Razem.

Wiceminister powiedział, że personalia pozwanego eksperta zostaną ogłoszone do końca tygodnia. Według Rasia przekroczeniem granic była tylko jedna wypowiedź i akurat ta nie padła na antenie Polsat News.

"Próba zastraszenia" Jan Śpiewak odpowiedział wiceministrowi

Na wypowiedzi Ireneusza Rasia zareagował Jan Śpiewak, który stwierdził, że zapowiedź pozwu spotkała go za to, że skrytykował "kompromitujący projekt ustawy o najmie krótkoterminowym, który został w ostatniej chwili całkowicie wykastrowany na korzyść branż"

"Zapowiedzi pozwów i próba zastraszenia to klasyczny manewr polityków, którym kończą się jakiekolwiek argumenty. Jeśli działacze PSL myśleli, że taką groźbą zmuszą mnie do milczenia i odwrócenia wzroku od tego, co robią z rynkiem mieszkaniowym, to się przeliczą" - przekazał Śpiewak za pośrednictwem mediów społecznościowych.

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"Z wielką chęcią spotkam się z Panem w sądzie! W trakcie procesu z ogromną przyjemnością prześwietlimy cały proces legislacyjny. Zobaczymy dokładnie, kto, kiedy i pod czyje dyktando wycinał z tego projektu przepisy, które miały chronić zwykłych ludzi przed dzikim najmem na doby"- napisał aktywista.