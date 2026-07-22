Tragiczny wypadek na Podkarpaciu. Auto potrąciło pieszego na przejściu

Do tragicznego wypadku drogowego doszło w środę rano w miejscowości Zarzecze na drodze wojewódzkiej nr 878. Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Nisku przed godziną 6:30.

Funkcjonariusze ustalili, że 80-letni kierujący samochodem marki Opel potrącił mężczyznę przechodzącego przez jezdnię po oznakowanym przejściu dla pieszych.

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Pomimo szybkiej interwencji służb ratunkowych oraz podjętej reanimacji, pieszy zmarł na miejscu. Policjanci prowadzą czynności mające na celu ustalenie tożsamości zmarłego.

Na miejscu zabezpieczono ślady oraz zebrano materiał dowodowy, który pozwoli pomoże ustalić okoliczności i przyczyny zdarzenia.

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Policja po raz kolejny apeluje do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności.