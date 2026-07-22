Tragiczny wypadek na Podkarpaciu. Mężczyzna zginął na przejściu dla pieszych

Polska

Tragiczny wypadek samochodowy zdarzył się w miejscowości Zarzecze na drodze wojewódzkiej nr 878. Na oznakowanym przejściu dla pieszych samochód osobowy potrącił mężczyznę. Pieszy - mimo natychmiastowo udzielonej pomocy - poniósł śmierć na miejscu.

Samochód osobowy stojący na poboczu drogi, w tle widoczny fragment miejsca wypadku z czerwoną plandeką.
KPP Nisko
Miejsce tragicznego wypadku drogowego w Zarzeczu

Do tragicznego wypadku drogowego doszło w środę rano w miejscowości Zarzecze na drodze wojewódzkiej nr 878. Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Nisku przed godziną 6:30.

 

Funkcjonariusze ustalili, że 80-letni kierujący samochodem marki Opel potrącił mężczyznę przechodzącego przez jezdnię po oznakowanym przejściu dla pieszych.

Tragiczny wypadek na Podkarpaciu. Auto potrąciło pieszego na przejściu

Pomimo szybkiej interwencji służb ratunkowych oraz podjętej reanimacji, pieszy zmarł na miejscu. Policjanci prowadzą czynności mające na celu ustalenie tożsamości zmarłego.

 

Na miejscu zabezpieczono ślady oraz zebrano materiał dowodowy, który pozwoli pomoże ustalić okoliczności i przyczyny zdarzenia.

 

ZOBACZ: 13-latek jechał z rodzicami, zginął na miejscu. Tragiczny wypadek w Chabielicach

 

Policja po raz kolejny apeluje do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności. 

WIDEO: Ostre spięcie w "Debacie Gozdyry". "Czy pani może przestać mówić?"
Michał Blus / mjo / polsatnews.pl
Czytaj więcej
DROGA WOJEWÓDZKAPIESZYPOLICJAPOLSKAPOTRĄCENIEPROKURATORŚMIERĆWYPADEKZARZECZE

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 