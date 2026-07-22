Szokująca zbrodnia w Argentynie. Służby poszukują Polaka

Argentyńska prokuratura poszukuje 45-letniego Polaka, podejrzanego o zabójstwo swojej partnerki, 38-letniej kobiety z miasta Cordoba. Argentyńskie władze zwróciły się do Interpolu o międzynarodową pomoc w jego ujęciu - podał dziennik "La Voz del Interior".

Ciało Luciany Ojedy znaleziono 15 lipca w mieszkaniu w dzielnicy Nueva Cordoba. Śmierć kobiety od początku uznawano za podejrzaną. Na podstawie wstępnych ustaleń ze śledztwa, sprawę określono jako zabójstwo kwalifikowane ze względu na więź łączącą ofiarę ze sprawcą, popełnione w kontekście przemocy ze względu na płeć (kobietobójstwo) – informuje "La Voz".

Argentyna. Polak podejrzany o zabójstwo partnerki

Głównym podejrzanym jest obywatel polski Jan K. Mężczyzna jest poszukiwany w Argentynie, ale organy ścigania w Cordobie zwróciły się też o międzynarodową pomoc w jego schwytaniu – podaje wydawana w Cordobie gazeta.

Według niej Ojeda i K. poznali się przez internet. Polak 6 lipca przybył do Cordoby po raz trzeci i zamieszkał z Ojedą. Media przekazały, powołując się na krewnych ofiary, że mężczyzna miał skłonności do przemocy i nadużywał alkoholu.

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Radio Cadena 3 ustaliło z kolei, że Luciana Ojeda, która wcześniej zgłaszała przypadki przemocy ze strony poprzedniego partnera, miała tzw. przycisk alarmowy, czyli urządzenie lub aplikację pozwalające na natychmiastowe wezwanie policji w razie zagrożenia. Użyła go ponownie przed śmiercią. Gdy służby przybyły na miejsce, znalazły ją w mieszkaniu nieprzytomną i wezwały pogotowie. Mimo prób reanimacji kobieta zmarła.

"La Voz" przekazał, że Ojeda pozostawiła pięcioletnią córkę, która według ustaleń śledczych przebywała w mieszkaniu w chwili śmierci matki. Dziewczynka jest obecnie pod opieką członków jej rodziny - podaje dziennik.

mbd / polsatnews.pl / PAP