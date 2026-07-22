Średnia emerytura w Polsce przekroczyła 4400 zł. ZUS pokazał najnowsze dane
Przeciętna emerytura wypłacana przez ZUS wyniosła w maju 4480,74 zł brutto. To o ponad 245 zł więcej niż w lutym, czyli tuż przed marcową waloryzacją. Wynika tak z najnowszych danych ZUS, obejmujących pierwsze pięć miesięcy 2026 roku.
Na wysokość emerytury wpływa suma odprowadzonych składek, długość stażu pracy oraz wiek przejścia na świadczenie.
- W Polsce obowiązuje zasada zdefiniowanej składki. Wysokość emerytury zależy od sumy składek opłaconych w trakcie całej aktywności zawodowej. Wyliczenie emerytury to podzielenie zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne, które są zapisane na koncie ubezpieczonego i subkoncie, w tym zwaloryzowanego kapitału początkowego, czyli odtworzonej kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne sprzed 1 stycznia 1999 roku, przez wyrażone w miesiącach średnie dalsze trwanie życia - tłumaczył Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.
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W praktyce oznacza to, że kwoty wypłacane poszczególnym seniorom różnią się od siebie, a średnia jest jedynie punktem odniesienia. Najnowsze opracowanie ZUS przedstawia dane za pierwsze pięć miesięcy 2026 roku.
Średnia emerytura najwyższa od lat
Z dokumentu " Informacja o wybranych świadczeniach pieniężnych. Maj 2026" opublikowanego przez ZUS wynika, że w grudniu 2025 roku przeciętna emerytura wynosiła 4235,48 zł brutto. Kolejne miesiące wyglądały następująco:
- Styczeń 2026 - 4233,65 zł brutto
- Luty 2026 - 4249,02 zł brutto
- Marzec 2026 - 4509,65 zł brutto
- Kwiecień 2026 - 4490,96 zł brutto
- Maj 2026 - 4480,74 zł brutto
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Najwyższą średnią emeryturę odnotowano więc w marcu. Był to efekt waloryzacji na poziomie 5,3 procent. W kwietniu zmniejszyła się o 18,69 zł, a w maju o kolejne 10,22 zł. Mimo niewielkich wahań od marca przeciętne świadczenie utrzymuje się powyżej progu 4400 zł brutto.
Skalę zmian widać w porównaniu z poprzednimi latami. W 2024 roku średnia emerytura wynosiła 3862,61 zł brutto, czyli o 618,13 zł mniej niż w maju 2026 roku. W 2021 roku było to 2544,54 zł brutto, o 1936,20 zł mniej niż obecnie.
Rośnie grono emerytów
Biuletyn zawiera również informacje dotyczące liczby osób pobierających emeryturę finansowaną z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Z publikacji wynika, że od kwietnia emerytów przybywa w Polsce.
- Grudzień 2025 - 6 mln 423 tys. osób
- Styczeń 2026 - 6 mln 425,5 tys. osób
- Luty 2026 - 6 mln 417,1 tys. osób
- Marzec 2026 - 6 mln 411,8 tys. osób
- Kwiecień 2026 - 6 mln 434 tys. osób
- Maj 2026 - 6 mln 439,1 tys. osób
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W całym okresie od grudnia 2025 do maja 2026 roku liczba emerytów, którym ZUS wypłaca świadczenie, zwiększyła się o 16,1 tys.
Przyszłe wysokości emerytur w ciemnych barwach
Dane ZUS pokazują, że średnia emerytura idzie w górę, jednak nie oznacza to, że każdy może liczyć na świadczenie w takiej wysokości. Jednym z najważniejszych punktów odniesienia jest jednak najniższa emerytura. Od 1 marca 2026 roku wynosi ona 1978,49 zł brutto miesięcznie. Wzrosła o 99,58 zł.
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Kolejna podwyżka może być wyraźnie mniejsza. Z projektu założeń budżetowych, który rząd przekazał Radzie Dialogu Społecznego, wynika, że waloryzacja od 1 marca 2027 roku wyniesie co najmniej 3,48 proc. Dla porównania, w 2025 roku wskaźnik sięgnął 5,5 proc., a w 2024 roku - 12,12 proc.
Przy takim wskaźniku najniższa emerytura wzrosłaby o 68,85 zł, do 2047, 34 zł brutto - po raz pierwszy przekraczając próg 2000 zł. To rzecz jasna na razie prognoza; ostateczny wskaźnik poznamy w lutym 2027 roku.
Bibliografia:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych. (2026). Informacja o wybranych świadczeniach pieniężnych: Maj 2026 r.Czytaj więcej