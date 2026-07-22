Sparaliżował ruch metra. 38-letni Ukrainiec zostanie wydalony z Polski

Polska

Stołeczni policjanci zatrzymali 38-letniego obywatela Ukrainy, który zrzucił plecak na tory stacji metra Centrum, doprowadzając do paraliżu linii M1. Mężczyzna dostał 10-letni zakaz wjazdu do państw strefy Schengen i zostanie wkrótce wydalony z Polski.

Wikimedia Commons / Maksym Kozlenko
Ukrainiec rzucił plecak na tory metra, powodując paraliż linii M1

Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godz. 17 na stacji Centrum. Mężczyzna zrzucił plecak na jedno z torowisk i uciekł.

 

Ze względów bezpieczeństwa wstrzymano ruch pociągów i rozpoczęto ewakuację kilkuset pasażerów. Z ruchu wyłączone zostały stacje Centrum, Świętokrzyska i Ratusz-Arsenał. Pociągi kursowały na skróconych trasach: Kabaty-Politechnika oraz Dworzec Gdański-Młociny.

Warszawa. Ukrainiec sparaliżował ruch metra, "nie potrafił logicznie wytłumaczyć"

Pirotechnicy sprawdzili plecak, ale w środku nie znaleźli materiałów wybuchowych ani innych niebezpiecznych przedmiotów. Znajdowały się w nim tylko rzeczy osobiste.

 

Policjanci zatrzymali mężczyznę krótko po zdarzeniu. Jak przekazali, sprawca nie był w stanie logicznie wytłumaczyć, dlaczego zrzucił plecak na torowisko

 

ZOBACZ: Ugodził nożem radnego podczas Łemkowskiej Watry. Zarzuty dla obywatela Ukrainy

 

Według śledczych 38-letni Ukrainiec nie działał na czyjeś zlecenie. Incydent został zakwalifikowany przez policję jako wykroczenie o charakterze chuligańskim.

Straż Graniczna: Zostanie przewieziony na przejście graniczne

Po przeprowadzeniu czynności mężczyzna został przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej.

 

Jak przekazał Interii Piotr Niemiec z zespołu prasowego Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, 38-latek zostanie pod konwojem przewieziony na przejście graniczne, gdzie pogranicznicy oddadzą go w ręce ukraińskich służb.

 

Mężczyzna otrzymał również 10-letni zakaz ponownego wjazdu do Polski oraz innych państw strefy Schengen.

WIDEO: Marcin Horała o decyzji Jarosława Kaczyńskiego. "Został wprowadzony w błąd"
mbd / polsatnews.pl / Interia
Czytaj więcej
METROPLECAKPOLICJAPOLSKASTRAŻ GRANICZNAUKRAINIECWARSZAWA

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 