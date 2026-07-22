Sparaliżował ruch metra. 38-letni Ukrainiec zostanie wydalony z Polski

Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godz. 17 na stacji Centrum. Mężczyzna zrzucił plecak na jedno z torowisk i uciekł.

Ze względów bezpieczeństwa wstrzymano ruch pociągów i rozpoczęto ewakuację kilkuset pasażerów. Z ruchu wyłączone zostały stacje Centrum, Świętokrzyska i Ratusz-Arsenał. Pociągi kursowały na skróconych trasach: Kabaty-Politechnika oraz Dworzec Gdański-Młociny.

Warszawa. Ukrainiec sparaliżował ruch metra, "nie potrafił logicznie wytłumaczyć"

Pirotechnicy sprawdzili plecak, ale w środku nie znaleźli materiałów wybuchowych ani innych niebezpiecznych przedmiotów. Znajdowały się w nim tylko rzeczy osobiste.

Policjanci zatrzymali mężczyznę krótko po zdarzeniu. Jak przekazali, sprawca nie był w stanie logicznie wytłumaczyć, dlaczego zrzucił plecak na torowisko.

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Według śledczych 38-letni Ukrainiec nie działał na czyjeś zlecenie. Incydent został zakwalifikowany przez policję jako wykroczenie o charakterze chuligańskim.

Straż Graniczna: Zostanie przewieziony na przejście graniczne

Po przeprowadzeniu czynności mężczyzna został przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej.

Jak przekazał Interii Piotr Niemiec z zespołu prasowego Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, 38-latek zostanie pod konwojem przewieziony na przejście graniczne, gdzie pogranicznicy oddadzą go w ręce ukraińskich służb.

Mężczyzna otrzymał również 10-letni zakaz ponownego wjazdu do Polski oraz innych państw strefy Schengen.

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mbd / polsatnews.pl / Interia