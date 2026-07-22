Siergiej Ławrow spotka się z Marco Rubio. Podał miejsce i datę

Świat

Minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow i sekretarz stanu USA Marco Rubio odbędą wspólne spotkanie. Rosyjskie media informują, że szefowie rosyjskiej i amerykańskiej dyplomacji będą rozmawiać na Filipinach podczas konferencji krajów ASEAN.

Siergiej Ławrow w garniturze i krawacie, z kartką papieru w dłoni, przemawia za mównicą.
PAP/EPA/AARON FAVILA
Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow podczas spotkania w Manili

"Spotkanie jest już uzgodnione (…) odbędzie się jutro, w pierwszej połowie dnia. Mam nadzieję, że będziemy mieli możliwość poinformowania o naszych wrażeniach" -powiedział  w środę Siergiej Ławrow, cytowany przez rosyjskie media państwowe.

Spotkanie Siergiej Ławrow - Marco Rubio

Plan spotkania potwierdził także sekretarz stanu USA Marco Rubio, który powiedział, że Stany Zjednoczone szukają możliwość "odegrania konstruktywnej roli" w procesie zakończenia wojny na Ukrainie.

 

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Spotkanie ma odbyć się podczas konferencji krajów ASEAN w stolicy Filipin, Manili.

 

Ławrow cytowany przez agencje Interfax przekazał, że Moskwa wychodzi z założenia, iż Waszyngton nie odrzucił jeszcze swoich propozycji przedstawionych w Anchorage.

 

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Odnosząc się do kwestii zakończenia wojny zapowiedział też, że zapyta Rubio "o przewidywania prezydenta Donalda Trumpa dotyczące zbliżającego się rozwiązania".

 

Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) to organizacja polityczno-gospodarcza promująca wszechstronną współpracę zrzeszonych państw regionu.

Artur Pokorski / mjo / polsatnews.pl / PAP
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