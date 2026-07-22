Rosyjskie bombowce nad Bałtykiem. NATO poderwało myśliwce

We wtorek dwa rosyjskie bombowce dalekiego zasięgu Tu-22M3 wykonały planowany lot nad neutralnymi wodami Morza Bałtyckiego - poinformowała agencja TASS.

"Bombowce dalekiego zasięgu (...) były eskortowane przez myśliwce Su-35S. Na części odcinków dołączyły się także myśliwce z innych państw" - dodano w komunikacie. Były to myśliwce NATO, działające w ramach Baltic Air Policing.

ZOBACZ: Rosja cierpi na niedobory paliwa. Wicepremier mówi o "trudnej sytuacji"

Przedstawiciele rosyjskiego Ministerstwa Obrony zauważyli, że załogi Lotnictwa Dalekiego Zasięgu regularnie wykonują loty nad neutralnymi wodami Oceanów Arktycznego i Spokojnego, a także Morza Czarnego i Bałtyckiego.

Rosyjskie bombowce nad Morzem Bałtyckim. To część ćwiczeń

Wojskowi podkreślają, że wszystkie loty odbywają się w ścisłej zgodności z zasadami korzystania z międzynarodowej przestrzeni powietrznej.

ZOBACZ: "Scenariusz krymski". Ekspert wskazuje, jak Rosja może zaatakować NATO

Oba bombowce wystartowały najprawdopodobniej z lotniska Szajkowka, które leży ok. 300 km na południowy zachód od Moskwy.

Agencja UNIAN przypomina, że Rosja często wykonuje tego rodzaju misje nad neutralnymi wodami Morza Bałtyckiego. Bombowce są wówczas dokładnie monitorowane, także przez kraje sojuszu, zwłaszcza po licznych incydentach i prowokacjach, do których doszło także w Polsce. Podobne ćwiczenia zostały przeprowadzone w kwietniu tego roku.

bp / polsatnews.pl