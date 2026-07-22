Jak wskazał Business Centre Club, prof. Gomułka był ekonomistą, specjalistą z zakresu teorii wzrostu gospodarczego i makroekonomii oraz współtwórcą programu reform w przełomowym okresie polskiej transformacji. "Wniósł niepodważalne zasługi dla kraju, m.in. jako negocjator z Międzynarodowym Funduszem Walutowym oraz Klubami: Paryskim i Londyńskim, w sprawach redukcji polskiego długu" - zaznaczył BCC.

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Dodał, że w 2008 r. Gomułka został powołany na głównego ekonomistę BCC oraz ministra finansów w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC. Był autorem wielu analiz gospodarczych, członkiem Narodowej Rady Rozwoju oraz korespondentem Polskiej Akademii Nauk.

Nie żyje prof. Stanisław Gomułka. Był m.in. wiceministrem finansów

W latach 80. doradzał Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu i Komisji Europejskiej, a pod koniec 1991 r. konsultował reformy gospodarcze w Rosji.

W latach 1989–1995 i 1998–2002 profesor pełnił funkcję doradcy ministra finansów, zaś w latach 1995–1998 był doradcą prezesa Narodowego Banku Polskiego, a w 2008 r. był wiceministrem finansów.

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BCC przypomniało, że Gomułka w latach 1970–2005 r. związany był z Katedrą Ekonomii w London School of Economics, a jako naukowiec wykładał na czołowych światowych uczelniach, w tym na uniwersytetach Harvarda, Stanforda, Columbii oraz University of Pennsylvania. W pracy badawczej koncentrował się na zagadnieniach wzrostu gospodarczego, makroekonomii i porównawczych systemach ekonomicznych.

Pogrzeb prof. Gomółki 1 sierpnia w Wodzisławiu

BCC poinformował również, że pogrzeb profesora odbędzie się 1 sierpnia w Wodzisławiu.

Business Centre Club to klub biznesu dla przedsiębiorców i największa w kraju ustawowa organizacja indywidualnych pracodawców. Jak informuje sam BCC, jego członkowie zatrudniają ponad 400 tys. pracowników.

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Klub prowadzi lobbing gospodarczy na rzecz obrony interesów polskich przedsiębiorców, rozwoju gospodarki wolnorynkowej, tworzenia dobrego prawa.