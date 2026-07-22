Do potajemnego spotkania niemieckich polityków z wysłannikami rosyjskiego przywódcy Władimira Putina doszło 13 lipca w hotelu Four Seasons w stolicy Azerbejdżanu Baku - przekazał tygodnik "Die Zeit".

W skład nieoficjalnej delegacji niemieckiej weszli były szef sztabu kanclerz Angeli Merkel, Ronald Pofalla, oraz były gubernator Brandenburgii, Matthias Platzek. Z kolei w skład delegacji rosyjskiej wchodzili Walerij Fadiejew, przewodniczący Rady Prezydenckiej ds. Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Praw Człowieka, oraz Wiktor Zubkow, prezes zarządu Gazpromu.

Tygodnik uznał spotkanie za "szczególnie problematyczną formę podtrzymywania stosunków niemiecko-rosyjskich w czasie wojny w Ukrainie". Redakcja przypomniała, że od 2024 r. w Baku doszło do wielu takich kontaktów.

Zwrócono uwagę na fakt, że uczestnicy posługują się terminem "Dialog Petersburski", który funkcjonował w przeszłości jako platforma rozmów, ale w 2022 r. został zlikwidowany przez niemiecki rząd. Tę formę stworzył w 2001 r. ówczesny kanclerz Niemiec Gerhard Schroeder i Putin.

Dodano, że uczestnikami ze strony rosyjskiej są osoby, które znajdują się na liście osób niepożądanych w UE, co oznacza, że Platzeck i Pofalla torpedują politykę Brukseli, zmierzającą do izolowania Rosji. Jak podkreślono, zdaniem niemieckich służb specjalnych celem Rosji jest wpływanie w ten sposób na działania Berlina.

Baku. Niemieccy politycy spotkali się potajemnie w Baku z wysłannikami Putina

Urząd kanclerza Niemiec skomentował spotkanie w Baku w ostrożny sposób. "To nie jest inicjatywa rządu. Nic więcej nie możemy do tego dodać" - przekazał jeden z rzeczników rządu.

Tymczasem kanclerz Niemiec Friedrich Merz rozmawiał we wtorek w Berlinie z prezydentem Azerbejdżanu Ilhamem Alijewem. Rozmowy dotyczyły zwiększenia dostaw gazu z tego kaukaskiego kraju do Niemiec.

W trakcie wspólnej konferencji prasowej z kanclerzem Merzem prezydent Azerbejdżanu stwierdził, że nie był poinformowany o prowadzonych w Baku rozmowach między wysłannikami niemieckimi i rosyjskimi.

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- Nasze terytorium zostało wykorzystane do zorganizowania takiego spotkania bez naszej wiedzy. Nie mogę komentować szczegółów, ponieważ nie byliśmy obecni na tym spotkaniu. Jednak dane z lotu pozwalają mi stwierdzić, że tajne spotkanie rzeczywiście się odbyło - powiedział Alijew.

Prezydent dodał, że Baku może z zadowoleniem przyjąć takie inicjatywy tylko wtedy, gdy rzeczywiście będą one miały na celu pomoc w zakończeniu wojny między Rosją a Ukrainą. Z kolei Merz zapewnił, że jego rząd nie miał ze spotkaniem nic wspólnego, a on sam nic o nimi nie wiedział.