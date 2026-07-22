PiS zmieni kandydata na premiera? Rzecznik partii rozwiewa wątpliwości
Kandydatem PiS na premiera jest Przemysław Czarnek - zaznaczył w środę rzecznik PiS Rafał Bochenek. Nawiązując do doniesień medialnych - według których kandydatem miałby zostać obecny szef KPRP Zbigniew Bogucki - Bochenek oświadczył, że "taki scenariusz nie jest rozważany".
O tym, że - jeśli PiS wygra wybory w 2027 r. - kandydatem na premiera zostanie Zbigniew Bogucki - donosił w środę dziennikarz Kanału Zero Robert Mazurek.
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Według niego taka decyzja zapadła po rozmowie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z Boguckim, "który się zgodził, a wszystkiemu pobłogosławił" prezydent Karol Nawrocki.
- To informacja nieoficjalna, ale pewna - stwierdził dziennikarz w opublikowanym nagraniu.
PiS zmieni kandydata na premiera? Padła jasna deklaracja
Do sprawy odniósł się na X rzecznik PiS Rafał Bochenek. Zwracając się do Mazurka, napisał, że zachęca dziennikarza do tego, "aby w swojej działalności opierać się na faktach, a nie na opowieściach fantasy i podszeptach najwyraźniej złych ludzi".
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Bochenek podkreślił, że kandydatem PiS na premiera jest wiceprezes tej partii Przemysław Czarnek. "Jeśli tylko zwyciężymy w zbliżających się wyborach zostanie Premierem RP" - zapewnił.
"Scenariusz przez Pana spinowany nie jest w ogóle rozważany" - dodał, zwracając się do Mazurka.
Na początku marca podczas konwencji PiS w Krakowie lider tej partii Jarosław Kaczyński ogłosił, że były minister edukacji Przemysław Czarnek będzie kandydatem ugrupowania na premiera w najbliższych wyborach parlamentarnych.
Jeszcze przed ogłoszeniem decyzji PiS, media podawały nieoficjalnie, że na liście potencjalnych kandydatów był też m.in. Bogucki.Czytaj więcej