GIS przekazał w opublikowanym komunikacie, że bakterię wykryto we wszystkich z pięciu kontrolowanych próbek produktu. Jest nim szynka wieprzowa w plastrach gotowana 100g "Polska Gościna", wyprodukowana przez firmę Farmy Roztocza Sp. z o.o. dla Carrefour Polska.

"Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia o stwierdzonej nieprawidłowości, producent wdrożył procedurę wycofania z rynku wskazanej partii produktu oraz podjął działania zmierzające do wykrycia przyczyny powstania zagrożenia. Dystrybutor tj. Carrefour Polska Sp. z o.o. uruchomił procedurę wycofania wadliwej partii produktu" - napisano.

Wadliwa partia szynki wycofywana ze sprzedaży. Komunikat GIS

Data ważności produktu to 24 lipca - do tej daty włącznie można go zwrócić w sklepach po okazaniu paragonu. Informacja o wycofaniu produktu ze sprzedaży została też opublikowana przez Carrefour Polska.

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"Szanowni Klienci, informujemy o wycofaniu ze sprzedaży poniższego produktu w związku ze stwierdzoną niezgodnością mikrobiologiczną- obecność Listerii monocytogenes w określonej poniżej partii produktu" - przekazała sieć sklepów.

Działania w tej sprawie podjął Powiatowy Lekarz Weterynarii w Biłgoraju, który sprawuje też nadzór "nad prawidłowością działań w zakładzie oraz weryfikuje podjęte przez producenta działania naprawcze".

GIS przekazał również, że trwa postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia przyczyny wystąpienia zanieczyszczenia produktu pałeczkami Listeria monocytogenes, monitorowany jest też proces wycofywania partii szynki.

Listerioza - szczególne zagrożenie dotyczy infekcji płodu lub noworodka

Główny Inspektorat Sanitarny przekazał też zalecenia dla konsumentów: "Nie należy spożywać produktu wskazanego w komunikacie. W przypadku wystąpienia objawów choroby po spożyciu produktu objętego komunikatem, należy skontaktować się z lekarzem".

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Listerioza stanowi zagrożenie głównie dla kobiet w ciąży, noworodków i osób z obniżoną odpornością, w jej leczeniu stosuje się antybiotyki. Według informacji inspektoratu, u dorosłych najczęściej nie występują objawy zakażenia lub są ograniczone do przewodu pokarmowego. U kobiet w ciąży może występować gorączka, objawy grypopodobne, ból brzucha lub pleców, biegunka i wymioty, ból głowy, mięśni, gardła lub przebieg jest bezobjawowy.

Osoby starsze i z obniżoną odpornością na skutek zakażenia są zagrożone zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych, zapaleniem mózgu, niewielkimi ropniami mózgu i sepsy.



Szczególne zagrożenie dotyczy infekcji płodu lub noworodka, która wiąże się z wysokim ryzykiem śmiertelnych powikłań. Może również wystąpić listerioza noworodków o wczesnym lub późnym początku.