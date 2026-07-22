W opublikowanym we wtorek oświadczeniu Fidesz poinformował, że prokuratura przeprowadziła nalot na biuro, w którym obsługiwane są serwery ugrupowania. Orban określił w środę te działania jako "przekroczenie demokratycznych norm".

Węgierskie władze przekazały agencji Reutera, że czynności podjęte przez funkcjonariuszy są związane ze śledztwem w sprawie nieprawidłowości, do których miało dochodzić w węgierskim Narodowym Funduszu Kultury.

Węgry. Ruchprokuratury w śledztwie. Orban mówi o pretekście

Zdaniem byłego premiera Viktora Orbana, przejęcie przez prokuraturę serwerów zawierających bazę danych i maili członków partii było motywowane politycznie i miało na celu uniemożliwienie Fideszowi działalności.

- Sprawa Narodowego Funduszu Kultury była tylko pretekstem - stwierdził Orban i dodał, że nie dochodziło w tej instytucji do żadnych nieprawidłowości.

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Były premier skomentował też przyjętą przez parlament i podpisaną przez byłego prezydenta Tamasa Sulyoka poprawkę do konstytucji, która m.in. doprowadziła do usunięcia z urzędu mianowaną przez Fidesz głowę państwa, wprowadziła limit kadencji posłów do trzech oraz górny limit wieku dla sędziów Trybunału Konstytucyjnego na poziomie 70 lat.

Orban o "politycznej autokracji". Skrytykował działania władz

Zdaniem Orbana przyjęcie nowelizacji stworzyło na Węgrzech sytuację, w której w kraju nie panują już "demokracja ani rządy prawa". Polityk stwierdził, że zmiany wykluczyły z życia publicznego połowę przedstawicieli partii opozycyjnych, a usunięcie Sulyoka i Petera Polta (związanego z Fideszem 70-letniego prezesa Trybunału Konstytucyjnego) nastąpiło w drodze zmian prawnych wymierzonych w konkretne osoby. Orban uznał, że w kraju zapanowała "polityczna autokracja".

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Przewodniczący opozycyjnego Fideszu ocenił, że następcy usuniętych urzędników obejmą stanowiska w sposób nielegalny.

Od poniedziałku obowiązki tymczasowej prezydent Węgier sprawuje marszałkini parlamentu Agnes Forsthoffer. Deputowani muszą wybrać nowego prezydenta w ciągu 30 dni. Posłowie rządzącej Tiszy mają w parlamencie większość konstytucyjną 141 ze 199 głosów.