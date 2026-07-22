Nowy sekretarz generalny ONZ. Media: Trump chce, by został nim Gianni Infantino

Prezydent Stanów Zjednoczonych chce, by aktualny prezes federacji FIFA Gianni Infantino został nowym sekretarzem generalnym Organizacji Narodów Zjednoczonych - twierdzą źródła "New York Post" w amerykańskiej administracji.

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Kadencja António Guterresa na czele ONZ kończy się w grudniu. Portugalczyk deklarował, że przejdzie na emeryturę i konieczny będzie wybór nowego sekretarza generalnego. Według Trumpa Gianni Infantino będzie świetnym wyborem - w ocenie prezydenta USA Szwajcar jest "szanowany na całym świecie" i ma "szczególną zdolność łączenia ludzi".

Infantino na czele ONZ? Media: Trump ma plan

Pomysł wysunięcia kandydatury Gianniego Infantino na sekretarza generalnego ONZ zdecydowanie popiera Paolo Zampolli, specjalny wysłannik Białego Domu ds. partnerstw globalnych. Zampolli powiedział nowojorskiemu dziennikowi, że "tylko prezydent Trump mógł wpaść na tak genialny pomysł".

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- Są pewne podobieństwa pomiędzy funkcją prezesa FIFA a sekretarza generalnego ONZ. (…) W ONZ musisz uporać się ze 193 państwami członkowskimi. W FIFA jest ich ponad 200 i Gianni dowiódł, że potrafi świetnie sobie z nimi radzić - powiedział specjalny wysłannik Białego Domu.

Gianni Infantino walczy o czwartą kadencję prezesa FIFA

Aktualnie Infantino skoncentrowany jest na walce o swoją czwartą kadencję na stanowisku prezesa FIFA. Głosowanie odbędzie się w marcu przyszłego roku, jednak nie brakuje głosów, że przebieg mistrzostw świata w piłce nożnej - przerwy reklamowe w trakcie meczów czy unieważnienie czerwonej kartki Folarina Baloguna - przysporzyły Infantino przeciwników. Kolejna reelekcja nie jest oczywistością.

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To, co nie spodobało się działaczom sportowym, zaskarbiło sobie sympatię prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ten ma być zadowolony z przebiegu mundialu, a z samym Infantino pozostaje w doskonałych relacjach od wielu lat. Zwłaszcza po tym, jak szef FIFA wręczył Donaldowi Trumpowi Pokojową Nagrodę FIFA w grudniu 2025 r. Wyróżnienie to zostało przez Infantino przygotowane specjalnie dla Trumpa po tym, jak prezydent USA nie otrzymał Pokojowej Nagrody Nobla.