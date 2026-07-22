Nowy Rzecznik Praw Obywatelskich. Jest decyzja Senatu

Polska

Senat wyraził zgodę na powołanie Sylwii Gregorczyk-Abram na Rzecznika Praw Obywatelskich. Wcześniej została ona wybrana na to stanowisko przez Sejm. Po pięciu latach zastąpi ona na tym stanowisku prof. Marcina Wiącka, którego urząd kończy się 23 lipca.

PAP/Albert Zawada
Sylwia Gregorczyk-Abram nowym Rzecznikiem Praw Obywatelskich

Za powołaniem Gregorczyk-Abram na RPO było 59 senatorów, przeciwko zagłosowało 25. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

 

- Urząd RPO powinien być miejscem dialogu. Konstytucja RP jest jak karta praw człowieka i z niej wynika rola Rzecznika - powiedziała w Senacie Gregorczyk-Abram przed głosowaniem.

 

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Sylwia Gregorczyk-Abram to adwokatka i obrończyni praw człowieka. Jest współzałożycielką inicjatywy Wolne Sądy, Komitetu Obrony Sprawiedliwości oraz członkinią zarządu Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy.

 

W maju 2025 r. została przewodniczącą komisji do spraw wyjaśnienia mechanizmów represji wobec organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz działaczy społecznych w latach 2015-2023, która działała przy Ministerstwie Sprawiedliwości.

Sylwia Gregorczyk-Abram nowym Rzecznikiem Praw Obywatelskich

Jej kontrkandydatem był Adam Borowski, działacz opozycji demokratycznej, represjonowany przez aparat bezpieczeństwa PRL. Za działalność na rzecz przemian demokratycznych w Polsce został odznaczony w 2006 r. przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

W 1995 r. był założycielem, a w latach 2000-2006 przewodniczącym Komitetu Polska-Czeczenia. W latach 2008-2010 pełnił funkcję społecznego doradcy RPO ds. uchodźców czeczeńskich. Obecnie jest szefem warszawskiego klubu "Gazety Polskiej".

 

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W Sejmie, za powołaniem Gregorczyk-Abram zagłosowało 233 posłów. Za rekomendowanym przez PiS Borowskim opowiedziało się 177 osób. Większość bezwzględna wyniosła 217 głosów.

Nowy Rzecznik Praw Obywatelskich. Senat wyraził zgodę

Zgodnie z ustawą o RPO, rzecznikiem może być obywatel polski wyróżniający się wiedzą prawniczą, doświadczeniem zawodowym oraz wysokim autorytetem ze względu na swe walory moralne i wrażliwość społeczną.

 

Według ustawy o RPO stoi on na straży wolności, praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji RP oraz w innych aktach normatywnych, w tym również na straży realizacji zasady równego traktowania.

 

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W sprawach o ochronę wolności i praw człowieka i obywatela RPO bada, czy wskutek działania lub zaniechania organów, organizacji i instytucji obowiązanych do przestrzegania i realizacji tych wolności i praw nie nastąpiło naruszenie prawa, a także zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej.

 

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