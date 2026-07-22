"Objąłem obowiązki naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy (...) Prezydent Ukrainy postawił przed nami jasne zadania: kontynuowanie i wzmocnienie działań ofensywnych we wszystkich obszarach, planowanie nowych operacji na zapleczu przeciwnika, rozwój armii i technologii wojskowych oraz zwiększanie zdolności Sił Zbrojnych Ukrainy" - napisał gen. Drapaty na Facebooku.

Naczelny dowódca stwierdził, że przed armią stoi trudne zadanie, dlatego będzie działać bez głośnych obietnic, biorąc odpowiedzialność za podejmowane decyzje i mając szacunek dla żołnierzy utrzymujących front oraz wszystkich, którzy pomagają Ukrainie przetrwać.

Gen. Drapaty przedstawił nowego szefa sztabu ukraińskiego wojska

Generał Drapaty zapowiedział, że szefem Sztabu Generalnego będzie generał Ihor Skybiuk, były dowódca Wojsk Desantowo-Szturmowych.

"Poznałem Ihora Skybiuka w 2022 roku na południu Ukrainy, gdy z jednego stanowiska dowodzenia kierowaliśmy operacją wyzwolenia obwodu chersońskiego. Od tamtej pory znam go jako dowódcę, któremu można zaufać w trudnych okolicznościach i polegać na jego decyzjach, doświadczeniu oraz zasadach" - oświadczył.

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Generał Drapaty został naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy, zastępując na tym stanowisku generała Ołeksandra Syrskiego. Jest trzecim naczelnym dowódcą w czasie wojny na pełną skalę z Rosją.

Nowy dowódca ukraińskiej armii zasłynął brawurowym rajdem w Donbasie

Nowy naczelny dowódca urodził się 21 listopada 1982 roku w Kamieńcu Podolskim w obwodzie chmielnickim na południowym zachodzie Ukrainy. W 2004 r. ukończył Charkowski Instytut Wojsk Pancernych oraz Narodowy Uniwersytet Obrony Ukrainy im. Iwana Czerniachowskiego.

Po studiach rozpoczął służbę w 72. Samodzielnej Brygadzie Zmechanizowanej. Jest weteranem walk w Donbasie w 2014 roku. Tam też uratował otoczonych ukraińskich żołnierzy brawurowym rajdem batalionu, któremu wówczas dowodził.

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Drapaty jest kawalerem Orderu Bohdana Chmielnickiego wszystkich trzech klas oraz ma tytuł Bohatera Ukrainy za wybitne zasługi podczas obrony Ukrainy i działań bojowych przeciwko rosyjskiej agresji.