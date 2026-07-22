Olaf Tufte był jednym z najbardziej utytułowanych norweskich sportowców. Wioślarz zdobył sześć medali mistrzostw świata i cztery krążki olimpijskie. Podczas zmagań w Atenach w 2004 roku i w Pekinie cztery lata później był najlepszy w rywalizacji jedynek.

"Był jednym z najlepszych sportowców Norwegii". Nie żyje Olaf Tufte

W igrzyskach olimpijskich startował nieprzerwanie od 1996 do 2021 roku - podczas ostatniego występu w Tokio miał 45 lat. Według relacji norweskich mediów, w poniedziałek mężczyzna został znaleziony nieprzytomny na jego rodzinnej farmie.

Na miejsce zostali wezwani ratownicy medyczni, którzy udzielili mu pierwszej pomocy, a następnie Tufte został przetransportowany samolotem do szpitala. Nie są znane szczegóły dotyczące przyczyn śmierci - nie było świadków widzących moment utraty przez sportowca przytomności. Według ustaleń, nie doszło do wypadku.

ZOBACZ: Nie żyje Kevin Keegan. Legendarny piłkarz i trener miał 75 lat

O śmierci mistrza napisał w mediach społecznościowych norweski premier Jonas Gahr Store.

"Tuftte przyniósł naszemu narodowi ogromną radość sportową. Był jednym z najlepszych sportowców Norwegii, wspaniałym olimpijczykiem, jednym z najlepszych wioślarzy, jakich kiedykolwiek mieliśmy i wielkim wzorem do naśladowania dla wielu" - wskazał szef norweskiego rządu. Przekazał też kondolencje rodzinie i bliskim zmarłego.