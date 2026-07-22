O nominacji poinformował we wtorek wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Mychajło Drapaty podziękował za zaufanie i za nowy etap służby.

"Służba Ukrainie zawsze była dla mnie zaszczytem, a w czasie wojny o niepodległość oznacza odpowiedzialność absolutną. Będę pracował odpowiedzialnie, z pełnym zaangażowaniem i szacunkiem dla ludzi, którzy dziś bronią naszego państwa" - napisał na Facebooku.

Nowego stanowiska pogratulował mu były minister obrony Mychajło Fedorow, znany z krytycznej oceny jego poprzednika, Ołeksandra Syrskiego. "To nowy oddech i nowa nadzieja w walce wolnych ludzi o wolność i sprawiedliwość. To głos zmian, którego nie dało się nie usłyszeć" - napisał w komunikatorze Telegram.

Nowy szef ukraińskiej armii. Kim jest gen. Mychajło Drapaty?

Mychajlo Drapaty to generał Sił Zbrojnych Ukrainy, który uczestniczy w odpieraniu rosyjskiej agresji od 2014 roku. Dużą rozpoznawalność zdobył w tamtym roku podczas walk o Mariupol, gdy dowodzone przez niego ukraińskie wozy opancerzone przedarły się do zajętego przez Rosjan miasta.

W ostatnich latach był wymieniany wśród najbardziej cenionych dowódców armii ukraińskiej z doświadczeniem bojowym. Część uczestników niedawnych protestów, organizowanych w Kijowie i innych miastach przeciwko odwołaniu Fedorowa ze stanowiska ministra obrony, domagała się mianowania Drapatego na stanowisko naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy.

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Po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. Drapaty dowodził zgrupowaniami wojsk na kierunkach południowym i wschodnim. Odpowiadał m.in. za obronę obwodu chersońskiego i kierunku charkowskiego, a także stał na czele operacyjno-taktycznego zgrupowania "Ługańsk".

W listopadzie 2024 roku prezydent Ukrainy mianował go dowódcą Wojsk Lądowych SZU, podkreślając, że Drapaty "skutecznie zorganizował obronę na kierunku charkowskim i udaremnił rosyjską operację ofensywną".

Atak na poligon szkoleniowy. Drapaty wziął na siebie odpowiedzialność

W czerwcu 2025 roku, po rosyjskim ataku na poligon szkoleniowy w obwodzie dniepropietrowskim, w którym zginęło 12 żołnierzy, a ponad 60 zostało rannych, Drapaty złożył raport wraz z wnioskiem o dymisję, biorąc na siebie odpowiedzialność za śmierć wojskowych.

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Zełenski nie przyjął jego rezygnacji i mianował go dowódcą Sił Połączonych SZU. - Nie wygramy tej wojny, jeśli nie zbudujemy armii, w której honor będzie nie tylko słowem, lecz także czynem. Gdzie odpowiedzialność nie jest karą, lecz fundamentem zaufania. Gdzie każdy dowódca codziennie odpowiada za rozkaz, za decyzję i za człowieka - powiedział wówczas Drapaty.

Zwolennik kontynuacji reform w armii. Projekt "linia dronów"

Po odwołaniu Fedorowa Drapaty publicznie opowiedział się za kontynuacją reform w armii, argumentując, że transformacja sił zbrojnych nie może zakończyć się wraz ze zmianą kierownictwa, ale powinna trwać do momentu, gdy "sprawiedliwe i zrozumiałe zasady staną się normą dla każdego, kto służy państwu".

Oświadczył, że system wymaga zmian, ponieważ wiele ważnych decyzji trzeba było podejmować "wbrew systemowi, a nie dzięki niemu". Wezwał do dalszych reform w systemie dowodzenia.

"Milczenie nie chroni armii, lecz jedynie pozwala błędom narastać, aż ich naprawienie staje się znacznie trudniejsze" - zaznaczył generał na Facebooku.

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Generał jest zwolennikiem szerokiego wdrażania innowacyjnych technologii, w tym bezzałogowych, do armii. W jego ocenie projekt "Linia dronów" stał się jednym z przykładów tego, jak szybka decyzja władz politycznych może w krótkim czasie wpłynąć na sytuację na polu walki.

"Linia dronów" to inicjatywa mająca na celu stworzenie systemu szerokiego wykorzystania systemów bezzałogowych w ukraińskiej armii. Główną ideą projektu jest stworzenie tzw. strefy rażenia bezzałogowcami o głębokości około 10–15 km, w której rosyjskie wojska nie mogą posuwać się naprzód bez ponoszenia znacznych strat.

Mychajło Drapaty - wiek, wykształcenie, kariera w wojsku

Mychajło Drapaty ma 43 lata, urodził się 21 listopada 1982 roku w Kamieńcu Podolskim w obwodzie chmielnickim na południowym zachodzie Ukrainy.

W 2004 r. ukończył Charkowski Instytut Wojsk Pancernych oraz Narodowy Uniwersytet Obrony Ukrainy im. Iwana Czerniachowskiego. Po studiach rozpoczął służbę w 72. Samodzielnej Brygadzie Zmechanizowanej.

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Drapaty jest kawalerem Orderu Bohdana Chmielnickiego wszystkich trzech klas oraz nosi tytuł Bohatera Ukrainy za wybitne zasługi podczas obrony Ukrainy i działań bojowych przeciwko rosyjskiej agresji.