Jego mianowania domagali się protestujący. Kim jest gen. Mychajło Drapaty, nowy szef armii Ukrainy?
Gen. Mychajło Drapaty, dotychczasowy dowódca wojsk lądowych, został naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy (SZU), zastępując na stanowisku gen. Ołeksandra Syrskiego. Jego mianowania domagali się protestujący po dymisji ministra obrony Mychajło Fedorowa, którzy wyszli na ulice największych miast. Kim jest 43-letni Drapaty?
O nominacji poinformował we wtorek wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Mychajło Drapaty podziękował za zaufanie i za nowy etap służby.
"Służba Ukrainie zawsze była dla mnie zaszczytem, a w czasie wojny o niepodległość oznacza odpowiedzialność absolutną. Będę pracował odpowiedzialnie, z pełnym zaangażowaniem i szacunkiem dla ludzi, którzy dziś bronią naszego państwa" - napisał na Facebooku.
Nowego stanowiska pogratulował mu były minister obrony Mychajło Fedorow, znany z krytycznej oceny jego poprzednika, Ołeksandra Syrskiego. "To nowy oddech i nowa nadzieja w walce wolnych ludzi o wolność i sprawiedliwość. To głos zmian, którego nie dało się nie usłyszeć" - napisał w komunikatorze Telegram.
Nowy szef ukraińskiej armii. Kim jest gen. Mychajło Drapaty?
Mychajlo Drapaty to generał Sił Zbrojnych Ukrainy, który uczestniczy w odpieraniu rosyjskiej agresji od 2014 roku. Dużą rozpoznawalność zdobył w tamtym roku podczas walk o Mariupol, gdy dowodzone przez niego ukraińskie wozy opancerzone przedarły się do zajętego przez Rosjan miasta.
W ostatnich latach był wymieniany wśród najbardziej cenionych dowódców armii ukraińskiej z doświadczeniem bojowym. Część uczestników niedawnych protestów, organizowanych w Kijowie i innych miastach przeciwko odwołaniu Fedorowa ze stanowiska ministra obrony, domagała się mianowania Drapatego na stanowisko naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy.
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Po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. Drapaty dowodził zgrupowaniami wojsk na kierunkach południowym i wschodnim. Odpowiadał m.in. za obronę obwodu chersońskiego i kierunku charkowskiego, a także stał na czele operacyjno-taktycznego zgrupowania "Ługańsk".
W listopadzie 2024 roku prezydent Ukrainy mianował go dowódcą Wojsk Lądowych SZU, podkreślając, że Drapaty "skutecznie zorganizował obronę na kierunku charkowskim i udaremnił rosyjską operację ofensywną".
Atak na poligon szkoleniowy. Drapaty wziął na siebie odpowiedzialność
W czerwcu 2025 roku, po rosyjskim ataku na poligon szkoleniowy w obwodzie dniepropietrowskim, w którym zginęło 12 żołnierzy, a ponad 60 zostało rannych, Drapaty złożył raport wraz z wnioskiem o dymisję, biorąc na siebie odpowiedzialność za śmierć wojskowych.
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Zełenski nie przyjął jego rezygnacji i mianował go dowódcą Sił Połączonych SZU. - Nie wygramy tej wojny, jeśli nie zbudujemy armii, w której honor będzie nie tylko słowem, lecz także czynem. Gdzie odpowiedzialność nie jest karą, lecz fundamentem zaufania. Gdzie każdy dowódca codziennie odpowiada za rozkaz, za decyzję i za człowieka - powiedział wówczas Drapaty.
Zwolennik kontynuacji reform w armii. Projekt "linia dronów"
Po odwołaniu Fedorowa Drapaty publicznie opowiedział się za kontynuacją reform w armii, argumentując, że transformacja sił zbrojnych nie może zakończyć się wraz ze zmianą kierownictwa, ale powinna trwać do momentu, gdy "sprawiedliwe i zrozumiałe zasady staną się normą dla każdego, kto służy państwu".
Oświadczył, że system wymaga zmian, ponieważ wiele ważnych decyzji trzeba było podejmować "wbrew systemowi, a nie dzięki niemu". Wezwał do dalszych reform w systemie dowodzenia.
"Milczenie nie chroni armii, lecz jedynie pozwala błędom narastać, aż ich naprawienie staje się znacznie trudniejsze" - zaznaczył generał na Facebooku.
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Generał jest zwolennikiem szerokiego wdrażania innowacyjnych technologii, w tym bezzałogowych, do armii. W jego ocenie projekt "Linia dronów" stał się jednym z przykładów tego, jak szybka decyzja władz politycznych może w krótkim czasie wpłynąć na sytuację na polu walki.
"Linia dronów" to inicjatywa mająca na celu stworzenie systemu szerokiego wykorzystania systemów bezzałogowych w ukraińskiej armii. Główną ideą projektu jest stworzenie tzw. strefy rażenia bezzałogowcami o głębokości około 10–15 km, w której rosyjskie wojska nie mogą posuwać się naprzód bez ponoszenia znacznych strat.
Mychajło Drapaty - wiek, wykształcenie, kariera w wojsku
Mychajło Drapaty ma 43 lata, urodził się 21 listopada 1982 roku w Kamieńcu Podolskim w obwodzie chmielnickim na południowym zachodzie Ukrainy.
W 2004 r. ukończył Charkowski Instytut Wojsk Pancernych oraz Narodowy Uniwersytet Obrony Ukrainy im. Iwana Czerniachowskiego. Po studiach rozpoczął służbę w 72. Samodzielnej Brygadzie Zmechanizowanej.
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Drapaty jest kawalerem Orderu Bohdana Chmielnickiego wszystkich trzech klas oraz nosi tytuł Bohatera Ukrainy za wybitne zasługi podczas obrony Ukrainy i działań bojowych przeciwko rosyjskiej agresji.Czytaj więcej