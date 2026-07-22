Niektóre modele sztucznej inteligencji firmy OpenAI wymknęły się spod kontroli pracowników podczas testu bezpieczeństwa i spowodowały atak hakerski, który naruszył infrastrukturę startupu Hugging Face zajmującego się sztuczną inteligencją - przekazała w środę agencja Reutera, powołując się na oświadczenie firmy.

W poście na blogu OpenAI wyjaśniła, że gdy testowała możliwości niektórych najbardziej zaawansowanych modeli w kontrolowanym środowisku, programowi udało się wydostać poza wyznaczone granice, uzyskać dostęp do internetu i włamać się do serwerów Hugging Face, próbując zrealizować swój cel testowy.

W poście na blogu stwierdzono, że ucieczka ta była "bezprecedensowym incydentem cybernetycznym, wymagającym wykorzystania najnowocześniejszych zdolności cybernetycznych" oraz że firma wzmacnia zabezpieczenia.

Model OpenAI zbuntował się i przeprowadził atak hakerski

Hugging Face, platforma służąca do hostowania dużych modeli językowych i zbiorów danych open source, w zeszłym tygodniu w poście na blogu poinformowała, że padła ofiarą ataku hakerskiego, który "różnił się od wszystkiego, z czym mieliśmy do czynienia wcześniej", ponieważ "był on napędzany od początku do końca przez autonomiczny system agentów AI".

W poście na X, współzałożyciel Hugging Face, Clement Delangue, napisał, że firma podejrzewa, iż atak "mógł pochodzić z pionierskiego laboratorium, biorąc pod uwagę zaawansowanie agenta. Okazuje się, że tak było!". Jak dodał: "To niesamowite, że wszystko to wydarzyło się autonomicznie!".

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Ujawnienie przez OpenAI, że jego zaawansowane modele były odpowiedzialne za naruszenie bezpieczeństwa, pomimo umieszczenia ich w - jak to określono - "bardzo odizolowanym środowisku", prawdopodobnie nasili obawy dotyczące możliwości i ryzyka związanych z pionierskimi modelami - podkreślił Reuters.

Matt Suiche, inżynier w firmie Tolmo, zajmującej się cyberbezpieczeństwem opartym na sztucznej inteligencji, ocenił, że systemy sztucznej inteligencji są obecnie tak samo skuteczne, jak elitarni cyberoperatorzy.

"Modele pionierskie nadrabiają zaległości dzięki najnowocześniejszym atakującym" - powiedział Suiche. Ostrzegł, że naruszenia bezpieczeństwa opisane we wpisie na blogu OpenAI można było przeprowadzić przy użyciu technologii dostępnej daleko poza murami pionierskich laboratoriów badawczych. - To właśnie widzieliśmy już u nas. Nie musimy nawet korzystać z najnowszych modeli - stwierdził.