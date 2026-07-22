Mercosur korzystny dla polskich rolników? Ministerstwo podało dane

Jak przekazał resort, w maju 2026 r. wartość polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych do krajów Mercosur wyniosła 5,9 mln euro, wobec 4,6 mln euro rok wcześniej.

Z kolei wartość importu produktów rolno-spożywczych z państw Mercosur do Polski spadła do około 141 mln euro, czyli o 13,3 proc. w porównaniu z majem 2025 r. Zdaniem ministerstwa zmniejszył się również deficyt w handlu rolno-spożywczym z tymi krajami.

Ministerstwo rolnictwa bada wpływ umowy Mercosur na polskich producentów

Cytowany w informacji MRiRW minister Stefan Krajewski podkreślił, że Polska od początku sprzeciwiała się wejściu w życie umowy w obecnym kształcie i jako jedyny kraj członkowski zaskarżyła sposób jej procedowania do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

"Resort rolnictwa stale monitoruje wpływ umowy na sytuację polskich rolników i producentów i w razie potrzeby będzie podejmował odpowiednie działania" - dodał.

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Zaznaczył jednocześnie, że stale monitorowane są bezpieczeństwo i jakość produktów sprowadzanych spoza Unii Europejskiej. W informacji wskazano, że od początku roku do połowy czerwca Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) skontrolowała ponad 41 tys. partii towarów z krajów trzecich, z czego 1 tys. 931 pochodziło z krajów Mercosur.

"Służby skutecznie blokowały produkty, które nie spełniały norm, poprzez wydanie zakazu wprowadzania produktu do obrotu na terenie Polski" - zapewnił resort.

MRiRW: Eksportowano głównie pieczywo i wyroby kakaowe

MRiRW wskazało, że w maju 2026 r. z Polski do państw Mercosur eksportowano głównie: chleb, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka, słód, czekoladę i inne przetwory spożywcze zawierające kakao.

Ministerstwo informowało wcześniej, że Polska wyeksportowała w 2025 r. do państw Mercosur produkty rolno-spożywcze o wartości ok. 83,9 mln euro (co stanowiło jedynie ok. 0,14 proc. eksportu ogółem produktów rolno-spożywczych z Polski), natomiast sprowadziła produkty za 1 713,2 mln euro (co stanowiło ponad 4,4 proc. importu ogółem do Polski produktów rolno-spożywczych).

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W imporcie Polski z państw Mercosur dominowały głównie makuchy sojowe, kawa, tytoń nieprzetworzony, orzeszki ziemne oraz sok pomarańczowy.