Kielecka straż pożarna otrzymała informacje o wykolejeniu lokomotywy w środę około godziny 18:40.

- Do zdarzenia doszło wcześniej, mogę potwierdzić, że na miejscu wciąż są dwa zastępy: Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Nie otrzymaliśmy informacji o osobach poszkodowanych. Skutki zdarzenia usuwają obecnie służby kolejowe - powiedziała polsatnews.pl asp. Beata Gizowska.

Nagranie z miejsca, w którym miał miejsce incydent, opublikował jeden z użytkowników Facebooka.

- W chwili obecnej strażacy jedynie zabezpieczają miejsca zdarzenia - dodała rzeczniczka kieleckiej straży pożarnej.

Lokomotywa ciągnęła 14 wagonów z kruszywem. Maszynistą był 59-latek, który został przebadany alkomatem przez policjantów. W momencie wypadku był on trzeźwy.