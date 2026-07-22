Lokomotywa wypadła z torów. Poważny wypadek na kolei

Polska

W środę wieczorem pod Zagnańskiem (woj. świętokrzyskie) doszło do wykolejenia się lokomotywy pociągu towarowego. - Na miejscu pracują dwa zastępy straży pożarnej - poinformowała polsatnews.pl rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach jest mł. asp. Beata Gizowska. Dodała, że skutki zdarzenia usuwają obecnie służby kolejowe.

Wykolejona lokomotywa z wagonami stojąca na torach kolejowych, obok widoczni pracownicy w kamizelkach odblaskowych.
Polsat News
Wykolejenie lokomotywy pod Zagnańskiem, służby kolejowe usuwają skutki zdarzenia

Kielecka straż pożarna otrzymała informacje o wykolejeniu lokomotywy w środę około godziny 18:40.

 

- Do zdarzenia doszło wcześniej, mogę potwierdzić, że na miejscu wciąż są dwa zastępy: Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Nie otrzymaliśmy informacji o osobach poszkodowanych. Skutki zdarzenia usuwają obecnie służby kolejowe - powiedziała polsatnews.pl asp. Beata Gizowska.

 

Nagranie z miejsca, w którym miał miejsce incydent, opublikował jeden z użytkowników Facebooka.

 

 

 

- W chwili obecnej strażacy jedynie zabezpieczają miejsca zdarzenia - dodała rzeczniczka kieleckiej straży pożarnej.

 

Lokomotywa ciągnęła 14 wagonów z kruszywem. Maszynistą był 59-latek, który został przebadany alkomatem przez policjantów. W momencie wypadku był on trzeźwy.

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Mateusz Balcerek / polsatnews.pl
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