Kulisy dymisji ministra obrony Ukrainy. Fiodorow odrzucił oferty Zełenskiego

Wołodymyr Zełenski po odwołaniu Mychajło Fiodorowa ze stanowiska ministra obrony zaoferował mu objęcie innych posad. Wśród nich miała być funkcja wicepremiera do spraw cyfryzacji. Informację tę potwierdził we wtorek sam Zełenski.

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Dotąd jednak były minister obrony nie skomentował oferty prezydenta publicznie, ani nie złożył żadnej deklaracji. Jak podała "Ukraińska Prawda", powołując się na źródła w kręgach ukraińskiej władzy, Fiodorow odrzucił oferty Zełenskiego.

Kulisy odwołania Mychajło Fidorowa. Były szef resortu obrony odrzucił oferty

Podczas rozmowy z Zełenskim Fiodorow stwierdził, że na stanowisku wicepremiera nie będzie mógł realizować strategii obrony Ukrainy przed Rosją - podał dziennik. Według źródeł polityk podkreślił, że takie możliwości dają wyłącznie pełnomocnictwa właściwie dla ministra obrony.

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Drugie ze źródeł wskazuje, że Fiodorow przedstawił Zełenskiemu argumenty na rzecz utrzymania posady. Według byłego ministra obrony nominacja nowego szefa resortu opóźni przebudowę sił zbrojnych Ukrainy, którą Fidorow mógłby podjąć z nowym szefem armii Mychajło Drapatym z marszu. To nie przekonało prezydenta Ukrainy.

Protesty zawieszone do piątku. Ukraińcy chcą przywrócenia Fiodorowa na urząd

Po ogłoszeniu dymisji Fiodorowa w czwartek w Kijowie i innych miastach Ukrainy rozpoczęły się protesty w obronie byłego ministra. Ich uczestnicy żądają przywrócenia polityka na stanowisko oraz dymisji głównodowodzącego siłami Ukrainy Ołeksandra Syrskiego. Dymisję Syrskiego prezydent Zełenski ogłosił we wtorek.

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Dmytro Koziacinski, weteran i współorganizator protestów w Kijowie, poinformował, że demonstracje w Kijowie zostały zawieszone, jednak zostaną wznowione, jeśli Fiodorow nie zostanie przywrócony na stanowisko. - Wyznaczyliśmy piątek jako termin spełnienia naszych postulatów. Jeśli do piątku nasze żądania zostaną spełnione, zakończymy akcję - mówił.

We wtorek nowym Naczelnym Dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy został mianowany Mychajło Drapaty. Następcą Mychajło Fiodorowa na stanowisku ministra obrony został były szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Jewhenij Chmara.