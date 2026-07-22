"Jutro o g. 12:00 w siedzibie PiS przy ul. Nowogrodzkiej odbędzie się spotkanie p. premiera Jarosława Kaczyńskiego - prezesa PiS z p. wiceprezesem Mateuszem Morawieckim" - napisał w środę wieczorem Bochenek na X. Spotkanie to potwierdził w rozmowie z PAP również europoseł PiS, członek założonego przez Morawieckiego stowarzyszenia "Rozwój Plus", Piotr Müller.

Kierownictwo PiS w ubiegłym tygodniu zobowiązało w uchwale działaczy partii - pod groźbą wykluczenia - do wystąpienia ze stowarzyszeń "prowadzących działalność polityczną" w ramach ugrupowania; chodzi m.in. o "Rozwój Plus" Morawieckiego i "Po pierwsze Polska" posła Jacka Sasina. Termin na podjęcie decyzji wyznaczono do czwartku, 23 lipca, do końca dnia.

Jutro o g.:12:00 w siedzibie @pisorgpl przy ul. Nowogrodzkiej odbędzie się spotkanie p. premiera @OficjalnyJK - prezesa @pisorgpl z p. wiceprezesem @MorawieckiM . — Rafał Bochenek (@RafalBochenek) July 22, 2026

We wcześniejszym wpisie Bochenek przypomniał, że termin ultimatum wciąż obowiązuje. Mija on w czwartek wieczorem.

Stowarzyszenie Jacka Sasina już zakończyło działalność

Sasin jeszcze tego samego dnia, gdy władze PiS podjęły uchwałę, ogłosił, że jego stowarzyszenie zakończyło działalność. Morawiecki zadeklarował natomiast, że chce pozostać w PiS i rozwijać stowarzyszenie, bo chce "wygranej ambitnej Polski".

Natomiast członkowie stowarzyszenia Morawieckiego w ubiegły piątek, w liście skierowanym do prezesa PiS - podkreślili, że ich celem jest jedność partii i ponowne dotarcie do grup, które w ostatnich latach odeszły od partii. Podpisało go 45 polityków PiS - posłów, senatorów i europarlamentarzystów, w tym m.in. Müller, rzecznik rządu w czasie, gdy Morawiecki był premierem.

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Tego samego dnia, jak informował rzecznik PiS, doszło do spotkania Kaczyńskiego z Morawieckim, które jednak nie doprowadziło do rozstrzygnięcia sprawy. Bochenek przekazał wówczas, że decyzja o nakazie wystąpienia ze stowarzyszeń wciąż jest aktualna.

Bochenek o ultimatum: Czas jest do czwartku

Bochenek poinformował także we wtorek na platformie X, że w przyszłym tygodniu spotka się komitet polityczny partii, by podjąć decyzje w sprawie zatwierdzenia deklaracji parlamentarzystów co do ich członkostwa w ugrupowaniu. "Czas jest do czwartku, do końca dnia. Stowarzyszenie albo partia" - napisał.

Z kolei w środę około południa rzecznik PiS ocenił, że stowarzyszenie "Rozwój Plus" prowadzi "działalność rozłamową". We wpisie na X Bochenek zaznaczył, że ci, którzy chcą pozostać w PiS, do czwartku mają czas na złożenie oświadczeń.

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Po południu w środę Morawiecki napisał na X m.in., że "rządy Zjednoczonej Prawicy i współpraca wielu środowisk w ramach PiS zmieniły Polskę" i wezwał, by iść drogą, która dała PiS zwycięstwo. "Idźmy drogą zgody, ambicji, solidarności i rozwoju" - dodał. W dołączonym nagraniu Morawiecki powiedział m.in., że nie pozwoli, aby "osiem lat wielkiej zmiany zostało sprowadzone do personalnych porachunków i wewnętrznych ambicji".