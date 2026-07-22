Kolejny atak ukraińskich dronów w Rosji. Uderzono na centra logistyczne firmy Wildberries
Ukraińskie drony zaatakowały kolejne centra logistyczne firmy Wildberries, zwanej "rosyjskim Amazonem", położone na południu europejskiej części Rosji. W miejscach, gdzie doszło do uderzenia, wybuchły duże pożary. Jak przekazały władze firmy, rannych zostało kilka osób.
Ukraińskie drony zaatakowały dwa kolejne centra logistyczne firmy Wildberries położone w Krasnodarze i Niewinnomyssku na południu europejskiej części Rosji - poinformowała w środę rano agencja Reutera, powołując się na władze przedsiębiorstwa.
W obu zaatakowanych miejscach wybuchły duże pożary - wynika z materiałów wideo i zdjęć zamieszczonych przez świadków w serwisach społecznościowych i na komunikatorze Telegram.
Tatiana Kim - prezeska i współwłaścicielka Wildberries, największej rosyjskiej platformy sprzedażowej - poinformowała, że kilka osób zostało rannych.
Wojna w Ukrainie. Kolejny atak ukraińskich dronów na centra logistyczne
W tej samej części Rosji atakowane było też miasto Armawir w Kraju Krasnodarskim, gdzie doszło do pożaru w magazynie paliw - podał w środę portal Ukraińska Prawda.
W sobotę wyniku nalotu dronów na dwa magazyny Wildberries w Kotowsku w obwodzie tambowskim oraz w Elektrostalu w obwodzie moskiewskim zginęło łącznie osiem osób, a ponad 60 zostało rannych.
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Prezydent Wołodymyr Zelenski dodał, że uderzono również na Morzu Czarnym i Morzu Azowskim. Uszkodzony został tankowiec oraz cztery statki towarowe należące do rosyjskiej "floty cieni".Czytaj więcej