Kolejny atak ukraińskich dronów w Rosji. Uderzono na centra logistyczne firmy Wildberries

Świat

Ukraińskie drony zaatakowały kolejne centra logistyczne firmy Wildberries, zwanej "rosyjskim Amazonem", położone na południu europejskiej części Rosji. W miejscach, gdzie doszło do uderzenia, wybuchły duże pożary. Jak przekazały władze firmy, rannych zostało kilka osób.

Ogromny słup dymu i ognia unoszący się nad budynkiem magazynowym, widoczne linie energetyczne na pierwszym planie.
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Ukraińskie drony zaatakowały centra logistyczne Wildberries w Rosji

Ukraińskie drony zaatakowały dwa kolejne centra logistyczne firmy Wildberries położone w Krasnodarze i Niewinnomyssku na południu europejskiej części Rosji - poinformowała w środę rano agencja Reutera, powołując się na władze przedsiębiorstwa.

 

W obu zaatakowanych miejscach wybuchły duże pożary - wynika z materiałów wideo i zdjęć zamieszczonych przez świadków w serwisach społecznościowych i na komunikatorze Telegram.

 

Tatiana Kim - prezeska i współwłaścicielka Wildberries, największej rosyjskiej platformy sprzedażowej - poinformowała, że kilka osób zostało rannych.

Wojna w Ukrainie. Kolejny atak ukraińskich dronów na centra logistyczne

W tej samej części Rosji atakowane było też miasto Armawir w Kraju Krasnodarskim, gdzie doszło do pożaru w magazynie paliw - podał w środę portal Ukraińska Prawda.

 

W sobotę wyniku nalotu dronów na dwa magazyny Wildberries w Kotowsku w obwodzie tambowskim oraz w Elektrostalu w obwodzie moskiewskim zginęło łącznie osiem osób, a ponad 60 zostało rannych.

 

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Prezydent Wołodymyr Zelenski dodał, że uderzono również na Morzu Czarnym i Morzu Azowskim. Uszkodzony został tankowiec oraz cztery statki towarowe należące do rosyjskiej "floty cieni".

Michał Blus / mjo / polsatnews.pl
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