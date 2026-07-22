Jak Polacy oceniają sytuację w kraju? Wyniki sondażu nie napawają optymizmem

W pierwszej połowie lipca 28 proc. badanych uważało, że sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym kierunku, odmiennego zdania było 50 proc., a poglądu na ten temat nie miało 22 proc. - wynika z sondażu CBOS. Oceny sytuacji w kraju pogorszyły się w stosunku do czerwca.

Miesiąc wcześniej - w połowie czerwca - 31 proc. badanych uważało, że sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym kierunku, a 48 proc. było przeciwnego zdania. Poglądu na ten temat nie miało 21 proc.

W lipcu odsetek oceniających sytuację jako dobrą zmniejszył się o 3 punkty procentowe w stosunku do czerwca, a oceniających źle wzrósł o 2 punkty.

Sytuację w kraju negatywnie oceniają częściej niż przeciętnie osoby w wieku 35-44 lata, a także mieszkańcy wsi. Na ocenę wpływ ma także postrzeganie własnych warunków materialnych - wśród osób określających je jako złe 76 proc. negatywnie ocenia sytuację w kraju. Wśród oceniających swoje warunki materialne jako dobre sytuację w kraju negatywnie ocenia 45 proc.

Postrzeganie ogólnej sytuacji w Polsce jest zależne również od preferencji partyjnych ankietowanych. Pozytywne oceny przeważają nad negatywnymi wśród zwolenników ugrupowań tworzących rząd: Koalicji Obywatelskiej oraz Nowej Lewicy. W elektoratach partii opozycyjnych dominują oceny krytyczne - największy ich odsetek notujemy wśród wyborców Konfederacji Korony Polskiej.

Przewidywania odnoszące się do ogólnej sytuacji w kraju w perspektywie najbliższego roku są gorsze niż miesiąc temu. Z 29 proc. do 30 proc. zwiększył się odsetek osób spodziewających się pogorszenia. Największa grupa (46 proc. - wzrost o 2 punkty) uważa, że sytuacja w kraju się nie zmieni, zaś 14 proc. prognozuje jej poprawę (spadek o 4 punkty).

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W ciągu ostatniego miesiąca pogorszyło się postrzeganie sytuacji politycznej. Z 45 proc. do 51 proc. wzrósł udział osób oceniających ją negatywnie, co - jak podaje CBOS - stanowi najwyższy odsetek głosów krytycznych w kadencji tego rządu. Jednocześnie z 13 proc. do 11 proc. zmalał udział respondentów deklarujących, że sytuacja polityczna jest dobra. Z kolei 33 proc. badanych (o 3 punkty procentowe mniej niż w ubiegłym miesiącu) określa obecną sytuację polityczną jako "ani dobrą, ani złą".

Gorsze niż miesiąc temu są także przewidywania dotyczące sytuacji politycznej w Polsce. Odsetek spodziewających się jej pogorszenia w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy wzrósł z 26 proc. do 29 proc. Udział optymistów pozostał na niemal takim samym poziomie (11 proc. wobec 10 proc. w czerwcu), a 52 proc. respondentów nie przewiduje zmian ani in plus, ani in minus w ciągu najbliższego roku (spadek o 3 punkty procentowe).

Kondycja polskiej gospodarki. Polacy nie zmienili zdania w tej kwestii od ponad roku

Odsetek osób dobrze oceniających sytuację gospodarczą w Polsce spadł do 34 proc. (o 3 punkty procentowe mniej niż w czerwcu), nadal jednak więcej osób ocenia sytuację gospodarczą jako dobrą niż jako złą (30 proc. - wzrost o 3 punkty). Jak zauważa CBOS, przewaga ocen pozytywnych nad negatywnymi utrzymuje się niezmiennie od maja 2025 roku. Blisko co trzeci (32 proc.) ankietowany określa obecną sytuację gospodarczą jako "ani dobra, ani złą".

Pogorszenia sytuacji gospodarczej w ciągu najbliższego roku obawia się 26 proc. respondentów (o 2 punkty więcej niż w czerwcu). Poprawy oczekuje 19 proc. badanych (spadek o 2 punkty), a niemal połowa (47 proc.), bez zmian w stosunku do czerwca przewiduje utrzymanie status quo.

Zadowolenie z poziomu życia swojej rodziny wyraża 63 proc. ankietowanych (spadek o 3 punkty), a 5 proc. deklaruje, że im i ich rodzinom żyje się źle (wzrost o 1 punkt). Średni poziom życia deklaruje 32 proc. respondentów (wzrost o 3 punkty).

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Jeżeli chodzi o warunki materialne gospodarstw domowych, to 64 proc. badanych (o 4 punkty procentowe mniej niż poprzednio) określa je jako dobre, a 5 proc. (o 2 punkty więcej niż miesiąc temu) jako złe. Średnie zadowolenie w tym aspekcie wyraża 32 proc. respondentów (o 3 punkty więcej niż w czerwcu).

Jak Polacy 🇵🇱 oceniali w lipcu warunki materialne swojego gospodarstwa domowego?



Za dobre uznało je 64% Polaków, za złe 5%, a że są ani dobre, ani złe 32%.



📊 Najnowszy raport #CBOS: "Nastroje społeczne w lipcu".

➡️ https://t.co/fNievhI5H5#nastroje #gospodarka pic.twitter.com/0rpucB9Gnm — CBOS (@CBOS_Info) July 22, 2026

Poprawę jakości życia prognozuje 19 proc. badanych. Pogorszenia spodziewa się 16 proc. (o 6 punktów więcej niż w czerwcu). Utrzymania status quo oczekuje 56 proc. ankietowanych (spadek o 5 punktów).

W porównaniu z czerwcem odsetek osób liczących na poprawę warunków materialnych gospodarstw domowych nieznacznie spadł (z 20 proc. do 19 proc.). Pogorszenia obawia się 12 proc. badanych (spadek o 1 punkt procentowy), a 69 proc. (o 2 punkty więcej niż poprzednio) nie przewiduje zmian w tej kwestii.

"W lipcu doszło do pogorszenia praktycznie wszystkich analizowanych wskaźników nastrojów społecznych. Największe zmiany odnotowano w ocenach sytuacji politycznej oraz prognozach dotyczących poziomu życia respondentów" - podsumowuje CBOS. Jednocześnie zauważa, że od ponad roku więcej ankietowanych ocenia stan polskiej gospodarki pozytywnie niż negatywnie. "Mimo zarejestrowanych w tym miesiącu spadków relatywnie dobre pozostają również oceny własnej sytuacji materialnej i poziomu życia badanych" - dodano.

Badanie zrealizowano od 2 do 12 lipca 2026 r. na próbie liczącej 938 pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał jedną z metod badania: 65,5 proc. wybrało wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), 16,6 proc. - wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI), 17,9 proc. - samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI). We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań i strukturę.