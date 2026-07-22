Iran ostrzega europejskie państwo. Chodzi o rozmieszczenie sił USA

Irańska gazeta podkreśliła, że rząd w Sofii jest świadomy bezprawności ataków USA na Iran i rażącego naruszenia Karty Narodów Zjednoczonych.

Teheran ostrzega rząd w Sofii

Rzecznik irańskiego resortu spraw zagranicznych Esmail Baghei stwierdził, że jakikolwiek udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu ataków będzie uważany za współudział w popełnieniu zbrodni agresji i zbrodni wojennych - przekazała gazeta.

Według Radia Bułgaria do resortu spraw zagranicznych w Sofii trafiła nota z irańskiej ambasady.

Ataki na Iran. Bułgaria może przyjąć siły USA

We wtorek bułgarska parlamentarna komisja obrony zatwierdziła zgodę rządu na tymczasowe rozmieszczenie ośmiu amerykańskich samolotów-cystern i 250 żołnierzy USA w bazie lotniczej Bezmer w południowo-wschodniej Bułgarii w celu wsparcia operacji Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie - poinformowało bułgarskie radio publiczne. Zgodę musi jeszcze zatwierdzić parlament.

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Według ministra obrony Dimitara Stojanowa rozmieszczenie amerykańskich sił nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego Bułgarii.

Bliski Wschód. Amerykańskie bazy. Iran odpowiada atakami

Od czasu wznowienia wzajemnych ostrzałów amerykańsko-irańskich Teheran intensywnie atakuje bazy USA na Bliskim Wschodzie. Jak zauważył we wtorek analityk think tank Council on Foreign Relations, o ich rozmieszczeniu w regionie zdecydowały dawne uwarunkowania geopolityczne, jak potrzeba ochrony sojuszników w Zatoce Perskiej przed Związkiem Radzieckim.

System ten działał sprawnie gdy Stany Zjednoczone walczyły w Afganistanie i Iraku z siłami, które nie miały możliwości zaatakowania ich regionalnych baz. Jednak obecnie schemat rozmieszczenia baz jest podatny na zagrożenie ze strony Iranu. Uwzględniając zasięg posiadanych przez Iran pocisków i dronów, bazy położone w odleglejszych rejonach Bliskiego Wschodu dalej byłyby zagrożone, jednak po ogłoszeniu alarmu personel miałby więcej czasu na dotarcie w bezpieczne miejsce.

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Obecnie jest to niemożliwe: camp Arifjan w Kuwejcie, wysunięta kwatera główna sił lądowych Dowództwa Centralnego Armii USA, leży o około 100 km od Iranu. Bazę morską USA w Bahrajnie od Iranu dzieli 205 km, a bazę Al Udeid w Katarze - niespełna 300. Dla porównania, odległość między Iranem a Izraelem wynosi około ok. 1,7 tys. km.

Dziesiątki samolotów USA przerzuconych do Izraela

Dziesiątki amerykańskich samolotów przeniesiono w ostatnich tygodniach na lotnisko Ben Guriona i do bazy lotniczej Ramon w Izraelu. Stany Zjednoczone korzystają również z baz w Jordanii.

Jednak zdaniem byłego dowódcy CENTCOM Franka McKenzie konieczne są kolejne kroki. - Nikt przy zdrowych zmysłach nigdy nie umieściłby siedziby CENTCOM-u, o 160 kilometrów od Iranu, a jednak tam właśnie jest - powiedział rozmowie z portale Middle East Eye na początku lipca.

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Obecny model bazowania Stanów Zjednoczonych określił jako historyczny "artefakt". - Musimy spojrzeć na Zachód. Musimy rozważyć bazę w Izraelu - powiedział. Inne ewentualne lokalizacje, to zachodnia Arabia Saudyjska i Egipt. - Stany Zjednoczone powinny rozważyć rozproszenie nowych baz w kilku lokalizacjach, zamiast gromadzić wszystkie zasoby powietrzne w jednym miejscu - ocenił.