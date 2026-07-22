Elon Musk zapowiada własną "Odyseję". Produkcja stworzona przez AI ma być "zgodna z faktami"

Świat

Grok Imagine (sztuczna inteligencja platformy X - red.) stworzy pełnometrażowy film na podstawie "Odysei" - zadeklarował właściciel X Elon Musk. Jak dodał, obraz "będzie zgodny z faktami historycznymi oraz wierny dziełu Homera". Musk wielokrotnie krytykował najnowszą wersję "Odysei" stworzoną przez Cristophera Nolana. Najbogatszemu człowiekowi świata nie spodobała się m. in. obsada filmu.

Fragment filmu "Odyseja" z aktorem w stroju antycznego wojownika, obok zdjęcie Elona Muska na tle żaglowców.
AP/Mark Schiefelbein/X/
Elon Musk zapowiada, że sztuczna inteligencja X - Grok - stworzy zgodną z faktami "Odyseję"

"Nim ten rok się skończy, Grok Imagine stworzy pełnometrażowy film na podstawie 'Odysei'" - napisał w serwisie X właściciel platformy Elon Musk. Jak dodał, obraz "będzie historycznie dokładny i wierny dziełu Homera".

 

Najbogatszy człowiek świata zamieścił wpis i dołączył go niego fragment zapowiadanej produkcji. Na materiale - stworzonym przez sztuczną inteligencję - widać komputerowo wygenerowanego Odyseusza. Bohater m. in. dowodzi atakiem Greków na Troję, przeżywa spotkanie z syrenami oraz rozmawia ze swoją małżonką - Penelopą.

 

Elon Musk zapowiada własną "Odyseję". Produkcja ma zostać stworzona przez AI

Jak zauważa portal Hollywood Reporter, południowoafrykański biznesmen wielokrotnie krytykował najnowsze dzieło Cristophera Nolana - "Odyseję". Sam film dopiero niedawno miał premierę. 

 

Muskowi szczególnie nie przypadło do gustu obsadzenie Lupity Nyong’o - czarnoskórej aktorki - w roli Heleny Trojańskiej. Właściciel X krytykował wówczas reżysera działa jak i całe Hollywood za ich "woke’ową" agendę.

 

Z kolei w maju miliarder zgodził się z wypowiedzią skrajnie prawicowego dziennikarza, który skrytykował udział tej nagrodzonej Oscarem aktorki w filmie Nolana.

 

"Mówi się nam, że nie powinniśmy sprzeciwiać się przedstawianiu Heleny Trojańskiej jako czarnej kobiety. A jednak gdyby duże hollywoodzkie studio nakręciło film, którego akcja rozgrywa się w Afryce, i obsadziło białą kobietę w roli 'najpiękniejszej kobiety w Afryce', ci sami ludzie dosłownie wywołaliby zamieszki na ulicach. Gdyby, powiedzmy, do tej roli obsadzono Sydney Sweeney, doprowadziłoby ich to do przemocy" - ocenił Matt Walsh z "Daily Wire".

 

Musk wtrącił się w sekcji komentarzy pod postem Walsha: "To absolutna prawda. Co za hipokryzja w Hollywood"

 

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W kolejnych wypowiedziach Musk stwierdził też na X, że Nolan "chce nagród" i dlatego, w jego ocenie, "zmienia kolor skóry" postaci w "Odysei". Odnosił się przy tym do wpisu przypominającego o standardach reprezentacji i włączenia dla filmów kwalifikujących się do Oscara w kategorii najlepszego filmu.
 
Musk udostępniał również posty uderzające w Elliota Page'a (transseksualny aktor - red), w tym takie, które drwiły z jego męskości. Page wciela się w filmie w jednego z członków załogi Odyseusza. Musk zgadzał się także z opinią, że casting Nolana "depcze grób" Homera.

 

Michał Blus / mjo / polsatnews.pl
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