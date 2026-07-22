Elon Musk zapowiada własną "Odyseję". Produkcja stworzona przez AI ma być "zgodna z faktami"
Grok Imagine (sztuczna inteligencja platformy X - red.) stworzy pełnometrażowy film na podstawie "Odysei" - zadeklarował właściciel X Elon Musk. Jak dodał, obraz "będzie zgodny z faktami historycznymi oraz wierny dziełu Homera". Musk wielokrotnie krytykował najnowszą wersję "Odysei" stworzoną przez Cristophera Nolana. Najbogatszemu człowiekowi świata nie spodobała się m. in. obsada filmu.
"Nim ten rok się skończy, Grok Imagine stworzy pełnometrażowy film na podstawie 'Odysei'" - napisał w serwisie X właściciel platformy Elon Musk. Jak dodał, obraz "będzie historycznie dokładny i wierny dziełu Homera".
Najbogatszy człowiek świata zamieścił wpis i dołączył go niego fragment zapowiadanej produkcji. Na materiale - stworzonym przez sztuczną inteligencję - widać komputerowo wygenerowanego Odyseusza. Bohater m. in. dowodzi atakiem Greków na Troję, przeżywa spotkanie z syrenami oraz rozmawia ze swoją małżonką - Penelopą.
Elon Musk zapowiada własną "Odyseję". Produkcja ma zostać stworzona przez AI
Jak zauważa portal Hollywood Reporter, południowoafrykański biznesmen wielokrotnie krytykował najnowsze dzieło Cristophera Nolana - "Odyseję". Sam film dopiero niedawno miał premierę.
Muskowi szczególnie nie przypadło do gustu obsadzenie Lupity Nyong’o - czarnoskórej aktorki - w roli Heleny Trojańskiej. Właściciel X krytykował wówczas reżysera działa jak i całe Hollywood za ich "woke’ową" agendę.
Z kolei w maju miliarder zgodził się z wypowiedzią skrajnie prawicowego dziennikarza, który skrytykował udział tej nagrodzonej Oscarem aktorki w filmie Nolana.
"Mówi się nam, że nie powinniśmy sprzeciwiać się przedstawianiu Heleny Trojańskiej jako czarnej kobiety. A jednak gdyby duże hollywoodzkie studio nakręciło film, którego akcja rozgrywa się w Afryce, i obsadziło białą kobietę w roli 'najpiękniejszej kobiety w Afryce', ci sami ludzie dosłownie wywołaliby zamieszki na ulicach. Gdyby, powiedzmy, do tej roli obsadzono Sydney Sweeney, doprowadziłoby ich to do przemocy" - ocenił Matt Walsh z "Daily Wire".
Musk wtrącił się w sekcji komentarzy pod postem Walsha: "To absolutna prawda. Co za hipokryzja w Hollywood"
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W kolejnych wypowiedziach Musk stwierdził też na X, że Nolan "chce nagród" i dlatego, w jego ocenie, "zmienia kolor skóry" postaci w "Odysei". Odnosił się przy tym do wpisu przypominającego o standardach reprezentacji i włączenia dla filmów kwalifikujących się do Oscara w kategorii najlepszego filmu.
Musk udostępniał również posty uderzające w Elliota Page'a (transseksualny aktor - red), w tym takie, które drwiły z jego męskości. Page wciela się w filmie w jednego z członków załogi Odyseusza. Musk zgadzał się także z opinią, że casting Nolana "depcze grób" Homera.
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