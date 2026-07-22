"Nim ten rok się skończy, Grok Imagine stworzy pełnometrażowy film na podstawie 'Odysei'" - napisał w serwisie X właściciel platformy Elon Musk. Jak dodał, obraz "będzie historycznie dokładny i wierny dziełu Homera".

Najbogatszy człowiek świata zamieścił wpis i dołączył go niego fragment zapowiadanej produkcji. Na materiale - stworzonym przez sztuczną inteligencję - widać komputerowo wygenerowanego Odyseusza. Bohater m. in. dowodzi atakiem Greków na Troję, przeżywa spotkanie z syrenami oraz rozmawia ze swoją małżonką - Penelopą.

Before this year ends, Grok Imagine will make a full-length movie of The Odyssey that is historically accurate and true to the art of Homer https://t.co/bVHzUmY9WN — Elon Musk (@elonmusk) July 22, 2026

Elon Musk zapowiada własną "Odyseję". Produkcja ma zostać stworzona przez AI

Jak zauważa portal Hollywood Reporter, południowoafrykański biznesmen wielokrotnie krytykował najnowsze dzieło Cristophera Nolana - "Odyseję". Sam film dopiero niedawno miał premierę.

Muskowi szczególnie nie przypadło do gustu obsadzenie Lupity Nyong’o - czarnoskórej aktorki - w roli Heleny Trojańskiej. Właściciel X krytykował wówczas reżysera działa jak i całe Hollywood za ich "woke’ową" agendę.

Z kolei w maju miliarder zgodził się z wypowiedzią skrajnie prawicowego dziennikarza, który skrytykował udział tej nagrodzonej Oscarem aktorki w filmie Nolana.

"Mówi się nam, że nie powinniśmy sprzeciwiać się przedstawianiu Heleny Trojańskiej jako czarnej kobiety. A jednak gdyby duże hollywoodzkie studio nakręciło film, którego akcja rozgrywa się w Afryce, i obsadziło białą kobietę w roli 'najpiękniejszej kobiety w Afryce', ci sami ludzie dosłownie wywołaliby zamieszki na ulicach. Gdyby, powiedzmy, do tej roli obsadzono Sydney Sweeney, doprowadziłoby ich to do przemocy" - ocenił Matt Walsh z "Daily Wire".

Musk wtrącił się w sekcji komentarzy pod postem Walsha: "To absolutna prawda. Co za hipokryzja w Hollywood"

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W kolejnych wypowiedziach Musk stwierdził też na X, że Nolan "chce nagród" i dlatego, w jego ocenie, "zmienia kolor skóry" postaci w "Odysei". Odnosił się przy tym do wpisu przypominającego o standardach reprezentacji i włączenia dla filmów kwalifikujących się do Oscara w kategorii najlepszego filmu.



Musk udostępniał również posty uderzające w Elliota Page'a (transseksualny aktor - red), w tym takie, które drwiły z jego męskości. Page wciela się w filmie w jednego z członków załogi Odyseusza. Musk zgadzał się także z opinią, że casting Nolana "depcze grób" Homera.