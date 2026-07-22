Donald Trump w ostatnim czasie wielokrotnie mówił, że może uderzyć na powstający głęboko pod ziemią ośrodek nuklearny nazywany "Pickaxe Mountain", który nie był dotąd celem ataków.

Szef irańskiego programu nuklearnego Mohammad Eslami odpowiadając na słowa amerykańskiego prezydenta stwierdził, że "nawet jeśli zbombardują nas tysiąc razy, możemy osiągnąć nasze cele". - Spełniliśmy to, co obiecaliśmy, i z pewnością spełnimy nasze obietnice z jeszcze większą stanowczością - powiedział, nazywając program nuklearny kraju dziedzictwem nieżyjącego najwyższego duchowo-politycznego przywódcy Alego Chameneiego.

Bliski Wschód. Teheran zapowiada odwet

Irańska agencja informacyjna Fars, która jest blisko związana z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskie, opublikowała oświadczenie dowództwa wojskowego w Teheranie.

"Ameryka, jej sojusznicy oraz zwolennicy tego zbuntowanego i złego kraju staną się celem potężnego ataku sił zbrojnych Iranu" - podano.

Według ekspertów obiekty nuklearne, które chcą zaatakować Amerykanie są ukryte tak głęboko pod ziemią, że pozostają praktycznie niedostępne nawet dla najpotężniejszych bomb.

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W połowie lipca Trump stwierdził, że Waszyngton jest gotowy do zaatakowania tego celu. - Pickaxe to możliwy cel na ładny, wielki, tłusty strzał prosto we frontowe drzwi - powiedział wtedy prezydent USA.

Cieśnina Ormuz. Prezydent USA: Za każdy statek zniszczymy elektrownię lub most

Rosnące napięcia dotyczą także kwestii żeglugi w rejonie Zatoki Perskiej. Trump zapowiedział w środę, że za każdy zaatakowany przez Iran statek w cieśninie Ormuz, amerykańskie siły zniszczą irański most albo elektrownię, w tym znajdujące się w Teheranie.

"Od tej chwili, za każdym razem, gdy Islamska Republika Iranu ostrzela statek w cieśninie Ormuz - czy to pociskiem rakietowym, rakietą, dronem, czy jakimkolwiek innym urządzeniem lub rodzajem broni - Stany Zjednoczone zbombardują i zniszczą JEDEN MOST LUB ELEKTROWNIĘ, w tym także te znajdujące się obok lub na terenie stolicy, Teheranu" - napisał w serwisie Truth Social.

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W poniedziałek prezydent USA zapowiedział z kolei, że za każdym razem, gdy Iran zabije amerykańskiego żołnierza, "poniesie wielokrotnie gorsze konsekwencje"/ W weekend na Bliskim Wschodzie zginęło czterech wojskowych USA.

"Pickaxe Mountain". Irański obiekt nuklearny na celowniku Trumpa

Obiekt od lat znajduje się pod obserwacją Stanów Zjednoczonych i Izraela. Leży w okolicy jednego z głównych irańskich zakładów jądrowych i został zbudowany jako podziemny zamiennik irańskiej fabryki wirówek, która została poważnie uszkodzona w wyniku eksplozji w 2020 roku, prawdopodobnie spowodowanej sabotażem - przypomniał portal Israel Hajom.

Według Instytutu Nauki i Bezpieczeństwa Międzynarodowego, organizacji badawczej specjalizującej się w kwestiach jądrowych i nierozprzestrzeniania broni jądrowej, w ciągu ostatnich 15 miesięcy na terenie obiektu prowadzono nieprzerwane prace, w tym wzmacnianie tuneli oraz budowę strefy bezpieczeństwa.

Eksperci szacują, że podziemny kompleks znajduje się na głębokości około 90–140 m pod litej skałą i dysponuje wystarczającą przestrzenią, by pomieścić kilka obiektów związanych z programem jądrowym.

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Góra Pickaxe nie była atakowana ani podczas obecnego konfliktu, ani podczas zeszłorocznej 12-dniowej wojny. Jednak urzędnicy od dawna obawiają się, że Iran mógłby wykorzystać tunele do przechowywania lub produkcji sprzętu jądrowego oraz do utworzenia niewielkiego zakładu wzbogacania uranu zdolnego do wytwarzania materiałów rozszczepialnych.

Obecność wirówek w obiekcie pod Górą Kilofów niekoniecznie oznacza, że Iran tworzy tam zakład wzbogacania uranu. Po bombardowaniach z czerwca 2025 r. Teheran mógł przenieść ocalałe wirówki do tej lokalizacji, aby zmniejszyć ryzyko ich zniszczenia.

Irański program nuklearny stał się jedną z przyczyn toczącej się od lutego wojny. Zdaniem USA Iran dążył do budowy broni atomowej. Teheran zaprzeczał temu systematycznie, lecz jednocześnie wzbogacał uran do poziomu, dla którego nie istnieją żadne cywilne zastosowania, a który pozwoliłby na szybkie wytworzenie broni jądrowej.

Najnowsza wymiana ciosów między USA i Iranem trwa od 12 dni, mimo że w połowie czerwca strony zawarły rozejm w rozpoczętej pod koniec lutego wojnie.