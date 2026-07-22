Sekretarz stanu USA Marco Rubio wziął udział w spotkaniu szefów dyplomacji krajów Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) w stolicy Filipin, Manili - przekazała agencja Reutersa. Polityk odniósł się do konfliktu Stanów Zjednoczonych z Iranem.

- Jeśli stworzymy na Bliskim Wschodzie precedens, na mocy którego państwo decyduje, że będzie kontrolować międzynarodową drogę wodną, pobierać opłaty (za korzystanie z tej trasy - red.), a w przypadku ich braku wysadzać statki w powietrze, stworzymy bardzo niebezpieczny precedens - stwierdził Rubio.

Jak dodał, taki incydent powtórzy się w innych częściach świata, także w Azji Południowo-Wschodniej.

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Według agencji wypowiedź szefa dyplomacji USA to ostrzeżenie dla krajów regionu, które zmagają się z roszczeniami terytorialnymi Chin na Morzu Południowochińskim. Wiedzie przez nie kluczowy szlak handlowy o rocznej wartości przekraczającej 3 bln dolarów. Władze w Pekinie roszczą sobie prawo do niemal całości tego akwenu.

Ponadto Rubio zadeklarował otwartość USA na rozmowy z Iranem. - Jeśli oni traktują to poważnie, to my również. W przeciwnym wypadku zrobimy to, co konieczne dla ochrony interesów USA i naszych sojuszników - dodał.

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Od końca lutego na Bliskim Wschodzie trwa wojna USA i Izraela z Iranem. Siły amerykańskie bombardują cele w Iranie, a Teheran odpowiada uderzeniami w amerykańskie bazy w regionie i grozi zablokowaniem Ormuzu. Proirańscy bojownicy Huti w Jemenie ogłosili z kolei blokadę Morza Czerwonego. Eskalacja zagraża globalnej gospodarce.

W kuluarach obrad ASEAN - organizacji polityczno-gospodarczej promującej wszechstronną współpracę zrzeszonych państw regionu - zaplanowano na środę rozmowy sekretarza stanu USA z przedstawicielami państw formatu współpracy na rzecz bezpieczeństwa Quad (USA, Australii, Indii, Japonii) oraz z ministrem spraw zagranicznych Chin Wangiem Yi.