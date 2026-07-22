Gen. Dan Caine oświadczył podczas przesłuchania w Senacie, że Siły Powietrzne Ukrainy osiągnęły "kamień milowy". - Niedawno byliśmy świadkami pierwszego powietrznego pojedynku, w którym ukraiński F-16 zestrzelił rosyjski myśliwiec. W ciągu ostatnich kilku lat, dzięki wsparciu wielu partnerów, Ukraina znacząco wzmocniła swój wielowarstwowy system obronny - powiedział.

Ukraina. F-16 zestrzelił Su-35. Generał Dan Cain potwierdził

Przewodniczący Połączonych Szefów Sztabów mówił też o zdolnościach Ukraińców w zakresie walki powietrznej. - Chcę podkreślić, że niesamowita praca wykonywana przez ukraińską bazę przemysłową polega na skalowaniu własnych możliwości. Obejmuje to ich zdolności od walki ziemia-powietrze po powietrze-powietrze - mówił, cytowany przez "The New voice of Ukraine".

Do zestrzelenia o jakim poinformował amerykański wojskowy - jak podaje serwis defence-blog - miało dojść 8 lipca tego roku. Wtedy o neutralizacji rosyjskiej maszyny poinformowały Siły Powietrzne Ukrainy. Nie ujawniono, w jaki sposób został trafiony wrogi samolot.

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W potyczce Rosjanie stracili Su-35, który jest myśliwcem wielozadaniowym. Do tej pory pojawiały się tylko spekulacje, że w pojedynku uczestniczył ukraiński F-16.

Ukraińcy zadają ciosy. Rosja straciła MiG-29 i Tu-95

To nie był jedyny cios, jaki w ostatnim czasie otrzymało rosyjskie lotnictwo. W poniedziałek zaatakowane zostało lotnisko wojskowe Chalino w obwodzie kurskim. W wyniku ostrzału zniszczony został MiG-29 oraz przeciwlotniczy zestaw rakietowo-artyleryjski Pancyr-S1.

Jeszcze boleśniejsza była strata bombowca strategicznego Tu-95, który został trafiony 17 lipca podczas uderzenia na bazę Engels-2. "Jestem wdzięczny naszym żołnierzom za celność. Po raz kolejny skutecznie zastosowano dalekosiężne sankcje (ataki dalekiego zasięgu - red.) wobec Rosji za tę wojnę" – napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

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Przekazał też wtedy, że Siły Obrony Ukrainy zaatakowały również obiekty rosyjskiego sektora naftowego oraz cele na terytoriach Ukrainy okupowanych przez Rosję. "Podnosimy cenę, jaką Rosja płaci za agresję przeciwko naszemu państwu i naszym obywatelom" - podkreślił Zełenski.