Usłyszał potężny huk. Samolot runął na dom w Teksasie

Właściciel posesji, na którą spadł samolot relacjonuje, że potężny huk wybudził go ok. godz. szóstej rano. Lokalne władze informują, że samolot próbował wylądować na pobliskim lotnisku, jednak nie udało mu się to. Ford Stein, szef straży pożarnej z Fulshear przekazał, że w momencie dotarcia na miejsce pilot był przytomny i uwięziony w kokpicie.

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- Musieliśmy odciąć dostarczanie prądu do domu, ponieważ z samolotu wyciekało paliwo. Opary mogły wywołać iskrę i doprowadzić do pożaru. Byłby to znacznie większy problem niż ten, który zastaliśmy po przyjeździe - mówił Stein cytowany przez portal ABC13 News.

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Na miejsce przybyło kilkanaście zastępów straży pożarnej oraz ratownicy. Pilot z niewielkimi obrażeniami został przetransportowany do pobliskiego szpitala Memorial Hermann Katy. Jego szczegółowy stan zdrowia nie został podany. Obrażeń nie odniósł także żaden z mieszkańców.

Federalna Administracja Lornictwa USA podała, że samolotem, który uderzył w dom był Piper J3C-65 - blisko 80-letni dwumiejscowy samolot, służący głównie do celów szkoleniowo-tuyrstycznych. Dodano, że pilot był jedyną osobą obecną na pokładzie. - Często słyszymy o katastrofach lotniczych, ale rzadko zdarza się, żeby ktoś wychodził z nich cało - przyznał Stein.

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Budynek, który znajduje się w dzielnicy Covey Trails, stoi na zamkniętym osiedlu, zbudowanym w pobliżu lotniska. Szef straży pożarnej w Fulshear przypomina, że wiele osób tam mieszkających także lata samolotami. Nie wiadomo jednak, czy pilot także mieszkał w tej okolicy.

bp / polsatnews.pl