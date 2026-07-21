Informację o nałożeniu dodatkowych ceł przez Donalda Trumpa przekazał Biały Dom. W uzasadnieniu tej decyzji stwierdzono, że Kanada dyskryminuje amerykańskie produkty. Amerykański prezydent podpisał w poniedziałek trzy proklamacje nakładające cła na podstawie sekcji 338 ustawy taryfowej z 1930 r. Pozwala ona na nałożenie ceł w wysokości do 50 proc. na import z określonych krajów bez zgody Kongresu, jeśli stwierdzono, że dany kraj dyskryminuje towary z USA.

Trump nałożył nowe cła na Kanadę. Padł zarzut o "dyskryminacyjne traktowanie"

Nowe taryfy są "odpowiedzią na dyskryminacyjne traktowanie amerykańskich produktów przez Kanadę" - przekazała administracja USA. Cła mają wejść w życie 30 dni po podpisaniu proklamacji. Dotyczą wielu różnych towarów: od wina, przez kije hokejowe, po cement - wymienił Biały Dom.

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Według amerykańskiej administracji, podejmując decyzję o nowych cłach, prezydent "zapewnia równe warunki konkurencji dla kluczowych amerykańskich produktów eksportowych, tj. samochodów, alkoholu i produktów mlecznych".

Premier Kanady Mark Carney podkreślił że to, co administracja USA określiła mianem "dyskryminacji amerykańskich towarów" przez władze w Ottawie i czym uzasadniono wprowadzenie nowych taryf, to tylko odpowiedź Kanady na wcześniejsze działania USA. Przypomniał, że to Waszyngton najpierw nałożył taryfy "bezpośrednio naruszające CUSMA", czyli umowę o wolnym handlu między Kanadą, USA i Meksykiem, w tym cła na sektor motoryzacyjny.

Premier Kanady zapewnia o gotowości do rozmów

"Kanada, co jest jej prawem, zaledwie zastosowała wyrównanie tych działań" podkreślił Carney.

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Premier Kanady przypomniał zarazem, że jego rząd przedstawił "szereg szczegółowych i kompleksowych propozycji, by rozwiązać spór i zmodernizować CUSMA". "Jesteśmy gotowi zintensyfikować te dyskusje w nadchodzących tygodniach" – napisał Carney.

Szef kanadyjskiego rządu podkreślił też, że władze w Ottawie popierają wolny i uczciwy handel, o czym świadczy podpisanie ponad 20 nowych porozumień gospodarczych. Dodał, że spór z USA spowodował wzrost kosztów życia rodzin "szczególnie w USA".

Trump groził cłami po pożarach lasów

Dodał jednak, że Kanada "podejmie wszystkie niezbędne środki, by budować swoją siłę w kraju" i wspierać swoich obywateli.

W ostatnich dniach Trump wspominał, że chce, aby Kanadyjczycy zapłacili za zanieczyszczenie powietrza w Stanach Zjednoczonych, które spowodowały pożary lasów w Kanadzie. Zapowiedział, że koszty związane z zanieczyszczeniem zostaną dodane do ceł. W niedzielę prezydent USA widział się z Carneyem podczas finałowego meczu mistrzostw świata w piłce nożnej.

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"Koszty są niewyobrażalne! Kanada odmówiła prowadzenia podstawowej gospodarki leśnej i usuwania zalegających pozostałości, wiedząc, że to doprowadzi właśnie do takiego rezultatu. Jest to umyślne zaniedbanie, stające się corocznym zjawiskiem, które kosztuje Stany Zjednoczone miliardy dolarów. Koszty tego zanieczyszczenia muszą z konieczności zostać doliczone do ceł, które Kanada obecnie płaci" - pisał amerykański prezydent w mediach społecznościowych.

Wysoki rangą przedstawiciel amerykańskiej administracji powiedział jednak portalowi Axios, że nowe cła nie są związane z pożarami lasów. Dodał, że rozwiązania w tej kwestii nadal są rozważane.