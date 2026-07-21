We wtorek w godzinach 7-19 na terenie całego kraju zabrzmią syreny alarmowe - przekazało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Masowe testy sygnałów dźwiękowych to ćwiczenia pod kryptonimem "Alarm-26".

"Nie trzeba się ewakuować ani podejmować żadnych innych działań" - podkreśliło RCB w wysłanym w poniedziałek komunikacie. Zaapelowało Również o "zachowanie spokoju".

Celem ćwiczeń jest sprawdzenie praktycznego użycia systemów ostrzegania i alarmowania ludności. Służby podkreślają, że testy będą miały charakter wyłącznie szkoleniowy i nie oznaczają realnego zagrożenia.

O rozpoczęciu i zakończeniu akcji informować będą alerty RCB.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



„Uwaga! Jutro (21.07) w godz. 7.00-19.00 na terenie całego kraju odbędą się ćwiczenia systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Zachowaj spokój.”



Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie całego kraju. pic.twitter.com/Wi9AQjAyBP — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) July 20, 2026

Syreny zawyją w całym kraju. RCB: Zachowaj spokój

Ćwiczenia zostały przygotowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w porozumieniu z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa oraz Ministerstwem Obrony Narodowej.

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Zostaną wyemitowane dwa akustyczne sygnały, jeden jako ogłoszenie alarmu, a drugi jako jego odwołanie.

Oba z nich dla ludności cywilnej mogą odbywać się przy pomocy: modulowanego dźwięku syreny przez trzy minuty; zapowiedzi słownej - trzykrotnie powtarzanego komunikatu "Uwaga! Ogłaszam alarm…"; żółtego trójkąta - może być umieszczany w miejscach publicznych, na pojazdach służb, wyświetlany w mediach.

Komunikaty w związku z planowanymi testami są publikowane przez lokalne władze w całej Polsce. Specjalne ogłoszenia przygotowała część Urzędów Wojewódzkich czy Komend Państwowej Straży Pożarnej.