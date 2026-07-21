Syreny zawyją w całej Polsce. Apel RCB: "Zachowaj spokój"

Polska

We wtorek w godzinach 7-19 na terenie całego kraju rozlegną się syreny alarmowe. To testy systemu "Alarm-26" przygotowane przez MSWiA, RCB i MON. Służby proszą o "zachowanie spokoju", będą to jedynie ćwiczenia i sygnały nie będą oznaczały realnego zagrożenia.

Czerwony znak ostrzegawczy z napisem "ALERT RCB" i mapą Polski, umieszczony obok syren alarmowych zamontowanych na maszcie.
Canva, x.com/ @RCB_RP
Alert RCB informuje o ćwiczeniach systemu alarmowania na terenie całego kraju

We wtorek w godzinach 7-19 na terenie całego kraju zabrzmią syreny alarmowe - przekazało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Masowe testy sygnałów dźwiękowych to ćwiczenia pod kryptonimem "Alarm-26". 

 

"Nie trzeba się ewakuować ani podejmować żadnych innych działań" - podkreśliło RCB w wysłanym w poniedziałek komunikacie. Zaapelowało Również o "zachowanie spokoju".

 

Celem ćwiczeń jest sprawdzenie praktycznego użycia systemów ostrzegania i alarmowania ludności. Służby podkreślają, że testy będą miały charakter wyłącznie szkoleniowy i nie oznaczają realnego zagrożenia.

 

O rozpoczęciu i zakończeniu akcji informować będą alerty RCB.

 

 

 

Syreny zawyją w całym kraju. RCB: Zachowaj spokój

Ćwiczenia zostały przygotowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w porozumieniu z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa oraz Ministerstwem Obrony Narodowej.

 

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Zostaną wyemitowane dwa akustyczne sygnały, jeden jako ogłoszenie alarmu, a drugi jako jego odwołanie.

 

Oba z nich dla ludności cywilnej mogą odbywać się przy pomocy: modulowanego dźwięku syreny przez trzy minuty; zapowiedzi słownej - trzykrotnie powtarzanego komunikatu "Uwaga! Ogłaszam alarm…"; żółtego trójkąta - może być umieszczany w miejscach publicznych, na pojazdach służb, wyświetlany w mediach.

 

Komunikaty w związku z planowanymi testami są publikowane przez lokalne władze w całej Polsce. Specjalne ogłoszenia przygotowała część Urzędów Wojewódzkich czy Komend Państwowej Straży Pożarnej.

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Jan Nalepa / jkn / mjo / polsatnews.pl / PAP
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