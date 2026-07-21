Zarząd Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) poinformował w poniedziałek wieczorem, że zakończył przegląd warunków finansowania Ukrainy, co było ostatnim warunkiem powiększenia o ok. 690 mln dolarów pomocy dla tego kraju.

Poniedziałkowa decyzja MFW była ostatnim warunkiem uruchomienia kolejnej części środków pomocowych dla Kijowa. W czerwcu zarząd Funduszu i władze Ukrainy osiągnęły porozumienie w tej sprawie.

Wielkie wsparcie dla Ukrainy. Decyzja MFW

W ramach czteroletniego programu Rozszerzonego Mechanizmu Finansowania (EFF) Ukraina ma łącznie otrzymać 15,6 mld dolarów. Warunkiem uruchomienia kolejnych transz jest weryfikacja przez MFW, czy zgodnie z warunkami umowy Kijów realizuje reformy systemu podatkowego.

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Międzynarodowy Fundusz Walutowy stwierdził, że Ukraina utrzymała stabilność makroekonomiczną i finansową pomimo wojny z Rosją. Dodano jednak, że perspektywy gospodarcze uległy pogorszeniu głównie z powodu nasilenia ataków na infrastrukturę krytyczną i skutki wojny na Bliskim Wschodzie.

MFW stwierdził, że realizacja programu była "ogólnie zadowalająca". Wszystkie kryteria ustalone na koniec marca oraz cele orientacyjne zostały spełnione, chociaż nie udało się osiągnąć celu ustalonego na koniec czerwca w zakresie rezerw międzynarodowych netto, częściowo z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie - relacjonuje agencja Reutera.

jp / polsatnews.pl / PAP