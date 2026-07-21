Rosyjski okręt "Nieustraszymyj", śledzony przez okręt patrolowy Marynarki Królewskiej HMS Tyne, otworzył ogień nieopodal południowych wybrzeży Devon - potwierdził we wtorek rzecznik ministerstwa obrony Wielkiej Brytanii.

- Przeprowadził wczoraj (w poniedziałek - red.) ćwiczenia z użyciem ostrej amunicji na wodach międzynarodowych, około 40 mil morskich (ok. 75 km) na południe od Plymouth - dodał.

Załoga rosyjskiej jednostki nagle poinformowała, że zamierza otworzyć ogień w ramach ćwiczeń, i zażądała, by obserwująca go z odległości dwóch mil jednostka odpłynęła na bezpieczną odległość. Manewry trwały około pół godziny.

Rosyjski okręt otworzył ogień u wybrzeży Wielkiej Brytanii. "Rzucili nam wyzwanie"

Źródło dziennika "Daily Telegraph" zbliżone do ministerstwa obrony nazywało tę sytuację "wysoce nietypową", ponieważ wody Kanału La Manche są jest ruchliwym szlakiem żeglugowym.

Część wyspiarskich mediów, w tym "The Guardian" podejrzewa chęć Rosji, by zademonstrować swoją siłę nowemu premierowi Wielkiej Brytanii.

- To nie jest zupełny przypadek, że rosyjski okręt przeprowadził ćwiczenia z użyciem ostrej amunicji właśnie w dniu, w którym Andy Burnham został premierem. To sygnał z Kremla: "Jesteśmy tutaj, jesteśmy potężni i co nam zrobicie?" - powiedział stacji Radio Times były naczelny dowódca brytyjskiej armii lord Richard Dannatt. - Rzucili nam wyzwanie - dodał.

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Rosyjski okręt "Nieustraszymyj" to fregata rakietowa projektu 11540 (przeznaczona do zwalczania okrętów podwodnych) o długości 129,5 m. Pozostaje w służbie Marynarki Wojennej Federacji Rosyjskiej od 1990 roku. Wchodzi w skład Floty Bałtyckiej. Uzbrojona jest w m.in. w:

działo główne kalibru 100 mm,

przeciwokrętowe pociski manewrujące,

torpedy

oraz dwa systemy broni bliskiego zasięgu.

Brytyjski MON nie potwierdził, jaką bronią fregata strzelała podczas ćwiczeń. "Daily Telegraph" zaznaczył, że Władimir Putin nasilił presję na Wielką Brytanię po tym, jak w marcu były już premier, Keir Starmer, zezwolił na użycie sił zbrojnych w celu przejęcia rosyjskich tankowców należących do objętej sankcjami "floty cieni" Kremla.

W połowie czerwca komandosi Royal Marines weszli na pokład rosyjskiego tankowca należącego do tzw. floty cieni, a rosyjska fregata oddała strzały ostrzegawcze do jachtu, którym na wodach kanału La Manche płynęła para emerytów.