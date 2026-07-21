Nalot na biuro partii Orbana. "Pojawili się bez zapowiedzi"

Świat

Opozycyjny na Węgrzech Fidesz poinformował, że prokuratura zrobiła nalot na biuro, w którym obsługiwane są serwery ugrupowania - poinformowano we wtorek. Wskazano, że celem było przejęcie partyjnego systemu komunikacji oraz baz danych.

Mężczyzna w granatowym garniturze i jasnej koszuli z krawatem, przemawia przed kilkoma mikrofonami.
Wikimedia Commons
Prokuratura w siedzibie Fideszu, partia wydała komunikat

"Śledczy z prokuratury pojawili się bez zapowiedzi w budynku obsługującym serwery Fideszu, zamierzając przejąć cały system komunikacji oraz bazy danych partii" - napisał w oświadczeniu przesłanym agencji prasowej MTI Bertalan Havasi, dyrektor ds. komunikacji Fideszu. Komunikat został opublikowany również na profilu partii na Facebooku.

 

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Węgry. Prokuratura w siedzibie Fiszedu. Partia wydała komunikat

Zdaniem Fideszu od 1990 roku nie odnotowano na Węgrzech podobnego przypadku. "Plan partii Tisza (obecnego premiera Petera Magyara), by metodami politycznymi wyeliminować Fidesz - a wraz z nim opór wobec tyranii - zakończył się fiaskiem. Dlatego teraz Tisza próbuje doprowadzić do prawnego zablokowania Fideszu" - podkreśliło ugrupowanie.

 

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Do doniesień odniósł się Magyar. "Według informacji samego Fideszu śledczy przeprowadzili dziś przeszukanie i zajęcie mienia partii Viktora Orbana. Czekamy na komunikat prokuratury" - napisał szef rządu na portalu społecznościowym.

Bartosz Przyborowski / polsatnews.pl / PAP
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FIDESZPETER MAGYARPROKURATURAŚWIATTISZAWĘGRY

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