"Śledczy z prokuratury pojawili się bez zapowiedzi w budynku obsługującym serwery Fideszu, zamierzając przejąć cały system komunikacji oraz bazy danych partii" - napisał w oświadczeniu przesłanym agencji prasowej MTI Bertalan Havasi, dyrektor ds. komunikacji Fideszu. Komunikat został opublikowany również na profilu partii na Facebooku.

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Węgry. Prokuratura w siedzibie Fiszedu. Partia wydała komunikat

Zdaniem Fideszu od 1990 roku nie odnotowano na Węgrzech podobnego przypadku. "Plan partii Tisza (obecnego premiera Petera Magyara), by metodami politycznymi wyeliminować Fidesz - a wraz z nim opór wobec tyranii - zakończył się fiaskiem. Dlatego teraz Tisza próbuje doprowadzić do prawnego zablokowania Fideszu" - podkreśliło ugrupowanie.

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Do doniesień odniósł się Magyar. "Według informacji samego Fideszu śledczy przeprowadzili dziś przeszukanie i zajęcie mienia partii Viktora Orbana. Czekamy na komunikat prokuratury" - napisał szef rządu na portalu społecznościowym.