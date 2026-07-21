O decyzji Wołodymyr Zełenski poinformował na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Jak wskazał, postanowił o "aktualizacji" konfiguracji Generalnego Dowództwa Sił Zbrojnych Ukrainy.

- Faktem jest, że Ołeksandr Syrski zapewnił wyniki dla Ukrainy w obronie Kijowa, w operacji Charków, w operacji Kursk (...) obrona Ukrainy trwa i potrzebne jest wykwalifikowane nastawienie wobec każdego żołnierza - przekonywał prezydent Ukrainy.

Nowy Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy. Zełenski podjął decyzję

Zełenski przyznał, że jest wdzięczny zarówno Syrskiemu jak i każdemu ukraińskiemu żołnierzowi za umocnienie pozycji na froncie pod presją wroga. Jak wskazał, spotkał się już z byłym Naczelnym Dowódcą oraz szefem Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy Andrijem Hnatowem w celu omówienia kwestii ich dalszej służby i przekazania dowództwa.

- Nasze pragnienie jest takie same dla nas wszystkich - zwycięstwo nad wrogiem i osiągnięcie takich warunków na froncie i wywarcie presji na Rosję, które zmuszą ją do zawarcia pokoju - mówił przywódca Ukrainy.

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"Spotkałem się dziś również z Mychajłem Fedorowem. Zaproponowałem mu odpowiedzialne stanowisko w administracji państwowej, które pozwoliłoby zintegrować technologiczny potencjał naszego państwa i zapewnić jego dalszy rozwój" - poinformował z kolei na Telegramie Zełenski.

Poinformował, że w środę sformalizowane zostaną wszystkie ogłoszone we wtorek decyzje. - Ukraina stanie się silniejsza, a Rosji będzie trudniej - ocenił Zełenski.

Nowy Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Mychajło Drapaty pełnił w przeszłości funkcję dowódcy Wojsk Lądowych, a od czerwca ubiegłego roku dowódcy Połączonych Sił Zbrojnych Ukrainy. Za swój udział w działaniach wojennych odznaczony został m.in. Krzyżem Bojowych Zasług oraz Orderem Bohdana Chmielnickiego wszystkich klas.

Protesty na Ukrainie po odwołaniu ministra obrony. Manifestanci domagali się ustąpienia Syrskiego

Społeczna presja na odwołanie Ołeksandra Syrskiego wzmogła się na Ukrainie po niedawnej decyzji Wołodymyra Zełenskiego o odwołaniu Mychajły Fedorowa ze stanowiska ministra obrony. Według nieoficjalnych doniesień, cieszący się dużym poparciem Ukraińców Fedorow został odwołany przez konflikt z Syrskim. Po odwołaniu Fedorowa w wielu miastach Ukrainy organizowane były protesty.

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"Prezydent stworzył ten kryzys i musi go rozwiązać. Powiedział, że słyszy społeczeństwo, które wyszło na protesty. Do piątku, 24 lipca, oczekujemy odpowiednich decyzji: 1. Odwołania naczelnego dowódcy (Sił Zbrojnych Ukrainy generała Ołeksandra) Syrskiego; 2. Zgłoszenia kandydatury Mychajło Fedorowa na stanowisko ministra obrony. Jeśli tego nie będzie, zapowiadamy bezterminową akcję protestacyjną" - napisał w mediach społecznościowych były wojskowy medyk Dmytro Koziatynski, inicjator protestu.

Syrski został mianowany naczelnym dowódcą armii ukraińskiej na początku 2024 roku, zastępując generała Walerija Załużnego, który został odwołany w wyniku konfliktu z Zełenskim.