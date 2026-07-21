Pierwsze roboty rozpoczęły pracę w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej oraz Klinice Urologii i Onkologii Urologicznej. W najbliższym czasie urządzenia mają trafić również do Kliniki Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt.

Zakup sprzętu został sfinansowany dzięki środkom pochodzącym z Krajowego Planu Odbudowy. Jak podkreśla szpital, są to jedne z najnowocześniejszych urządzeń tego typu wykorzystywanych obecnie w polskich placówkach medycznych.

Przedstawiciele szpitala uspokajają że roboty nie zastąpią pielęgniarek ani lekarzy. Ich zadaniem będzie przejęcie części powtarzalnych czynności związanych z przekazywaniem informacji pacjentom, kontrolowaniem ich samopoczucia oraz organizacją pracy oddziałów.

Dzięki temu personel medyczny ma zyskać więcej czasu na bezpośrednią opiekę nad chorymi.

Przygotują do zabiegu i pomogą w rehabilitacji. Roboty w szpitalu w Szczecinie

Urządzenia będą prowadzić pacjentów przez proces przygotowania do zabiegu oraz późniejszej rekonwalescencji. Mogą przekazywać materiały edukacyjne dotyczące m.in. przygotowania do operacji, zmiany opatrunków czy pielęgnacji rany już po opuszczeniu szpitala.

Na dużych ekranach robotów wyświetlane będą również filmy instruktażowe z ćwiczeniami rehabilitacyjnymi. Pacjenci będą mogli wielokrotnie powtarzać prezentowane ruchy i bezpiecznie przygotowywać się do powrotu do sprawności.

Ma to umożliwić szybszą reakcję oraz lepsze dostosowanie leczenia przeciwbólowego do indywidualnych potrzeb chorego. - Roboty będą pomagały nam w pracy z pacjentem. Pierwszy robot asystencki wspiera komunikację, edukuje chorego, przekazuje niezbędne informacje dotyczące pielęgnacji w domu, a także pomaga nam w ocenie poziomu bólu - powiedziała pielęgniarka Aleksandra Dreas.

Jak dodała, drugie z urządzeń zostało przeznaczone przede wszystkim do wspierania rehabilitacji. - Dzięki dużemu, przestrzennemu ekranowi, na którym wyświetlane są filmy z profesjonalnym trenerem, pacjent może ćwiczyć, uczyć się wykonywania zadań rehabilitacyjnych i wielokrotnie powtarzać poszczególne czynności. Dzięki tym urządzeniom dążymy do poprawy satysfakcji pacjentów oraz zwiększenia jakości opieki nad chorymi - wyjaśniła.

Nie tylko opieka nad pacjentem. Roboty usprawnią pracę szpitala

Roboty będą również wspierać logistykę wewnątrzszpitalną, w tym transport materiałów pomiędzy poszczególnymi częściami oddziału. Pacjenci będą mogli uzyskać od nich podstawowe informacje dotyczące pobytu w placówce.

Urządzenia zapewnią ponadto dostęp do materiałów multimedialnych i treści rozrywkowych, które mają pomóc w ograniczeniu stresu związanego z hospitalizacją.

ZOBACZ: Afera w Szpitalu Południowym. NFZ zawiadomił prokuraturę ws. doktora Jędrzejewskiego

Celem projektu jest poprawa jakości oraz bezpieczeństwa opieki poprzez wykorzystanie nowych technologii w edukacji zdrowotnej, rehabilitacji i monitorowaniu stanu pacjentów. Szpital liczy również, że wdrożenie robotów usprawni organizację pracy oddziałów i zwiększy satysfakcję chorych.

Placówka podkreśla, że jest to kolejny etap realizowanej strategii rozwoju technologicznego. Po wdrożeniu chirurgii robotycznej z wykorzystaniem systemów da Vinci szpital rozszerza zastosowanie nowoczesnych urządzeń także na obszar opieki pielęgniarskiej.