"Nie, ten samiec daniela nie wystroił się dla żartu. Jest to ofiara zaśmiecania terenu. Nie poradzi sobie sam, nie wiemy ile czasu już z tym funkcjonuje" - napisali na Facebooku leśnicy z Opola.

Do wpisu dołączyli zdjęcie, na którym widać zwierzę z siatką maskującą na głowie, która całkowicie zasłania mu oczy. "Kolejny przykład jak śmieci w lesie zagrażają zwierzętom" - podsumowali.

"Obraz szkody na naturze". Służby komentują niecodzienne sceny w Opolu

Ostatnio zwierzę było widziane na terenie opolskich Bierkowic. Zaskoczeni widokiem daniela z siatką na głowie przechodnie dzwonili w tej sprawie do służb m.in. na policję, do nadleśnictwa i eko-patrolu.

O trudnej sytuacji ssaka wie też współpracujący z miastem weterynarz, który próbował pomóc danielowi. Z informacji, które uzyskali dziennikarze polsatnews.pl wynika, że zwierzęciu do wtorku nie udało się pomóc. We wtorek był on widziany z tą samą siatką na oczach.

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- To obraz dużej szkody, jaką człowiek wyrządza naturze - powiedział "Faktowi" Jacek Boczar, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Opole.

- To zadanie z jednej strony proste, ale trudne. Jest to jednak konieczne, bo ten samiec daniela się bardzo męczy. Ma problem, żeby widzieć, problem z jedzeniem. Mieszkańcy relacjonowali, że kiedy chciał coś ugryźć, zahaczał tą siatką o gałęzie. Najprawdopodobniej nawet coroczne zrzucenie poroża nie rozwiązałoby problemu. To jest ogromna męczarnia dla takiego byka - wyjaśnił urzędnik.

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Rzecznik nadleśnictwa wyjaśnił też, że takich sytuacji jest więcej.

- Nie tak dawno był przypadek, że jeleń nałożył sobie wyrzuconą oponę na poroże i nie mógł jej ściągnąć. W Pszczynie ktoś wyrzucił w lesie jakiś worek z resztką śniadania. Wilk to zjadł i się udusił. Ludzie śmieją się z przymocowania nakrętek do butelek, ale to wcale nie jest śmieszne. Każdego roku na świecie ginęły przez to miliony ptaków, które myślały, że nakrętki są owadami - wyjaśnił Boczar.

Dodał, że dzięki nowym przepisom narzuconym przez Unię Europejską problemy te zdarzają się rzadziej.

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- Odkąd wprowadzono nowe przepisy przynajmniej w Unii Europejskiej ten problem zniknął. Dzięki systemowi kaucyjnemu mamy w lasach mniej plastikowych butelek, które słodkim zapachem wabiły owady i one w tych butelkach ginęły. Więc jeśli coś wydaje się głupie, ale działa, to nie jest głupie - zapewnił.