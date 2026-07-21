Nietypowa sytuacja w Opolu. Daniel z siatką na głowie biega po jednej z dzielnic
"Kolejny przykład jak śmieci w lesie zagrażają zwierzętom" - tak Nadleśnictwo Opole opisało fotografię daniela, któremu na głowie zaplątała się siatka maskująca. Zwierzęciu próbuje obecnie pomóc weterynarz.
"Nie, ten samiec daniela nie wystroił się dla żartu. Jest to ofiara zaśmiecania terenu. Nie poradzi sobie sam, nie wiemy ile czasu już z tym funkcjonuje" - napisali na Facebooku leśnicy z Opola.
Do wpisu dołączyli zdjęcie, na którym widać zwierzę z siatką maskującą na głowie, która całkowicie zasłania mu oczy. "Kolejny przykład jak śmieci w lesie zagrażają zwierzętom" - podsumowali.
"Obraz szkody na naturze". Służby komentują niecodzienne sceny w Opolu
Ostatnio zwierzę było widziane na terenie opolskich Bierkowic. Zaskoczeni widokiem daniela z siatką na głowie przechodnie dzwonili w tej sprawie do służb m.in. na policję, do nadleśnictwa i eko-patrolu.
O trudnej sytuacji ssaka wie też współpracujący z miastem weterynarz, który próbował pomóc danielowi. Z informacji, które uzyskali dziennikarze polsatnews.pl wynika, że zwierzęciu do wtorku nie udało się pomóc. We wtorek był on widziany z tą samą siatką na oczach.
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- To obraz dużej szkody, jaką człowiek wyrządza naturze - powiedział "Faktowi" Jacek Boczar, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Opole.
- To zadanie z jednej strony proste, ale trudne. Jest to jednak konieczne, bo ten samiec daniela się bardzo męczy. Ma problem, żeby widzieć, problem z jedzeniem. Mieszkańcy relacjonowali, że kiedy chciał coś ugryźć, zahaczał tą siatką o gałęzie. Najprawdopodobniej nawet coroczne zrzucenie poroża nie rozwiązałoby problemu. To jest ogromna męczarnia dla takiego byka - wyjaśnił urzędnik.
Nadleśnictwo: Takich historii jest więcej
Rzecznik nadleśnictwa wyjaśnił też, że takich sytuacji jest więcej.
- Nie tak dawno był przypadek, że jeleń nałożył sobie wyrzuconą oponę na poroże i nie mógł jej ściągnąć. W Pszczynie ktoś wyrzucił w lesie jakiś worek z resztką śniadania. Wilk to zjadł i się udusił. Ludzie śmieją się z przymocowania nakrętek do butelek, ale to wcale nie jest śmieszne. Każdego roku na świecie ginęły przez to miliony ptaków, które myślały, że nakrętki są owadami - wyjaśnił Boczar.
Dodał, że dzięki nowym przepisom narzuconym przez Unię Europejską problemy te zdarzają się rzadziej.
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- Odkąd wprowadzono nowe przepisy przynajmniej w Unii Europejskiej ten problem zniknął. Dzięki systemowi kaucyjnemu mamy w lasach mniej plastikowych butelek, które słodkim zapachem wabiły owady i one w tych butelkach ginęły. Więc jeśli coś wydaje się głupie, ale działa, to nie jest głupie - zapewnił.Czytaj więcej