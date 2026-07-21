Nagrania z "polskimi żołnierzami" wygenerowanymi przez AI w sieci. Trop wiedzie na Kreml
W sieci pojawiły się nagrania przedstawiające rzekomych polskich żołnierzy, którzy w krytycznych słowach wypowiadają się na temat Ukrainy. Postaci wygenerowane zostały przez sztuczną inteligencję. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) i Ukraińskie Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji ostrzegają, że filmiki mogą być częścią akcji propagandowej Kremla.
W ostatnich dniach w sieci pojawiły się nagrania rzekomo polskich żołnierzy krytykujących Ukrainę, Unię Europejską oraz polski rząd. Ostrzegło przed tym we wtorek m.in. Ukraińskie Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji w swoim wpisie na X.
Podkreślono, że na YouTube, TikToku, Facebooku i Instagramie rozpowszechniane były wygenerowane przez sztuczną inteligencję klipy wideo w formie "wywiadów", w których żołnierze mieli krytykować Ukraińców. Mężczyźni na nagraniach komentowali rzeź wołyńską, a także mówili o rzekomo wzrastającej przestępczości w Polsce spowodowanej przez uchodźców.
Fałszywi polscy żołnierze na nagraniach w internecie. Trop wiedzie na Kreml
Analiza NASK ujawniła elementy mogące sugerować związek operacji z rosyjskimi działaniami wpływu. Chodzi m.in. o kalki językowe, przypadkowe użycie cyrylicy czy umundurowanie "polskich żołnierzy", które jest charakterystyczne dla Rosji i Białorusi.
O rosyjskich działaniach może świadczyć również fakt, że wygenerowani żołnierze często używali określenia "Saszki" czy "Szoszończyki" na Ukraińców. W materiałach pojawiały się również takie określenia jak "facety ze Straży Granicznej".
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Nieprawdziwi żołnierze mieli również straszyć rzekomym napływem imigrantów do Polski, a także używać stwierdzeń takich jak "brukselskie bzdury". Choć niektóre konta zostały już usunięte, to portal Konkret24 zauważył, że jeden z profili na YouTube zdążył opublikować ponad 50 takich nagrań. To najpopularniejsze zgromadziło niemal 300 tys. wyświetleń.
Sztuczna inteligencja w służbie dezinformacji. Moskwa wykorzystuje AI do propagandy
To nie pierwszy przypadek, w którym wygenerowani przez AI żołnierze byli wykorzystywani do dezinformacji. W październiku ubiegłego roku sieć obiegło nagranie, w którym polscy żołnierze mieli rzekomo nawoływać do zajęcia Lwowa.
Jak opisywało wówczas na swojej stronie TVP Info nagranie zostało wygenerowane przez AI, o czym świadczył widoczny znak wodny modelu sztucznej inteligencji "Veo".
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Z kolei miesiąc później, na platformach społecznościowych pojawiło się nagranie przedstawiające płaczącego 23-latka, który został jakoby zmobilizowany do ukraińskiego wojska. O tym, że nagranie zostało wygenerowane przez AI świadczyły m.in. różnice w umundurowaniu mężczyzny.Czytaj więcej