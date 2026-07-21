Morawiecki o sytuacji wewnątrz PiS. "Są pewni intryganci"

- Kurczowo trzymam się Prawa i Sprawiedliwości. Za wszelką cenę nie chcę wychodzić z PiS. Niestety są ludzie, którzy chcą nas z partii wypchnąć - powiedział Mateusz Morawiecki podczas spotkania w miejscowości Ulina Wielka w województwie małopolskim.

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Dodał, że w PiS są "intryganci", którzy boją się, że przy zmniejszonym poparciu dla partii mogą mieć problem z dostaniem się do przyszłego Sejmu. - Przestańcie nas wypychać z Prawa i Sprawiedliwości - zwrócił się do nich.

"Za wszelką cenę". Morawiecki o jego przyszłości w PiS

W rozmowie z dziennikarzami były premier przyznał także, że robi wszystko, żeby członkowie jego stowarzyszenia "Rozwój Plus" pozostali w PiS. - Szkoda, że są tacy ludzie, którzy chcą nas wypchnąć. Będziemy starali się przetrwać w tych warunkach, bo przeciwnik polityczny jest jeden. To jest dzisiejszy rząd - podkreślił Morawiecki.

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Polityk wyraził nadzieję, że w PiS nie dojdzie do rozłamu i podkreślił, że on i jego zwolennicy "chcą jak najbardziej budować wspólny obóz patriotyczny". Zaznaczył także, że nie prowadzi żadnych rozmów z innymi partiami.

"Intryganci w PiS" chcą wypchnąć Morawieckiego z partii

W ubiegłą środę kierownictwo PiS zobowiązało w uchwale działaczy - pod groźbą wykluczenia z partii - do wystąpienia ze stowarzyszeń "prowadzących działalność polityczną" w ramach ugrupowania; chodzi m.in. o "Rozwój Plus" Morawieckiego i "Po pierwsze Polska" posła Jacka Sasina.

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Termin na podjęcie decyzji upływa w czwartek, 23 lipca. Sasin jeszcze w środę ogłosił, że jego stowarzyszenie zakończyło działalność. Morawiecki zadeklarował natomiast, że chce pozostać w PiS i rozwijać stowarzyszenie.

Morawiecki zapowiada dalszą działalność stowarzyszenia

W ubiegły piątek członkowie stowarzyszenia Morawieckiego podkreślili w liście skierowanym do prezesa PiS, że ich celem jest jedność partii i ponowne dotarcie do grup, które w ostatnich latach odeszły od PiS. Podpisało go 45 polityków PiS - posłów, senatorów i europarlamentarzystów.

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W rozmowach z PAP politycy ze stowarzyszenia Morawieckiego, którzy podpisali się pod tym listem, podkreślają, że rozmowy przedstawicieli Kaczyńskiego i Morawieckiego wciąż trwają i nie ma biernego oczekiwania, aż upłynie termin ultimatum.

Pytany o te rozmowy rzecznik PiS przekazał PAP, że Kaczyński nie ma zaplanowanego kolejnego spotkania z Morawieckim, ale, jak podkreślił Bochenek, "nie jest wykluczone, że takie spotkanie nastąpi".